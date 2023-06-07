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SEC Davaları Sonrası Terra Luna Classic’te (LUNC) Son Durum!

Özet

  • Terra Luna Classic'te (LUNC) SEC davaları sonrasında beklenen olası fiyat hareketleri!
  • LUNC'da son gelişmeler!
  • LUNC fiyat analizi!
17:40
7 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çöküş yaşayan Terra (LUNA) ekosisteminin sonradan piyasaya sürülen Terra Classic (LUNC), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) önde gelen kripto para borsaları Binance ve Coinbase’e dava açması sonrasında nasıl bir yol izleyecek?

LUNC Fiyat Haritası!

LUNC, daha geniş piyasa çöküşünün ortasında keskin bir fiyat düşüşüne tanık olduktan sonra son 24 saatte %11’den fazla yükselen güçlü bir toparlanma sergiledi. Bu süre zarfında, kripto para birimi 0,00008556 dolar ile 0,0001032 dolar arasında dalgalı bir ticaret aralığı yaşadı.

Yazı kaleme alındığında Terra Classic’in fiyatı 0,00009782 dolar ve 24 saatlik dönemde piyasa değerine yaklaşık 57 milyon dolar ekledi. LUNC fiyatının teknik analizini (TA) yaptıktan sonra satın alma ilgisinin güçlü olmasının beklendiği ve olası aşağı yönlü hareketlerin sınırlı olabileceği bir fiyat noktası olarak hareket eden 0,00009 dolarlık bir destek seviyesi belirledi.

Öte yandan 0.00011 dolar direnç bölgesini temsil ediyor ve satış baskısının artabileceği ve potansiyel olarak yukarı yönlü hareketleri sınırlayabileceği bir alanı gösterebilir. Geçtiğimiz hafta Terra Classic, kazançlarının bir kısmı SEC’in neden olduğu piyasa histerisinden önce gelerek yaklaşık %16 yükseldi.

LUNC Geliştirmeleri!

Daha spesifik olarak kripto para birimi, 14 Haziran için onaylanan blok zincirindeki üçüncü önemli yükseltme olan v2.1.0 yükseltme teklifi raporlarından sonra önemli bir satın alma baskısı gördü. Teklif, Terra Classic’i Terra 2.0 ve diğer Cosmos zincirleri gibi diğer blok zincirleriyle hizalamayı amaçlıyor ve bu da geliştiricilerin orijinal Terra zincirini uygun bir seçenek olarak kullanma yeteneğini yeniden kazanmalarına olanak tanıyabilir.

Buna ek olarak yükseltme, ağın güvenilirliğini artırmayı amaçlayan güvenlik güncellemeleri ve çok zincirli yeteneği tanıtması ve Terra Classic olanaklarını genişletmesi amaçlanan WasmVM güncellemesi gibi sayısız yeni özellik getirecek şekilde ayarlanmıştı.

LUNC’nin son fiyat artışına katkıda bulunan diğer bir faktör, popüler bir Terra Classic ağ doğrulayıcısı olan Cristopher Harris tarafından #11549 olarak adlandırılan ayrı bir teklifti. Teklif, milyonlarca kripto parayı dolaşımdan kaldırabilecek zincir dışı LUNC yanmasını sağlamayı amaçlıyor. Teklif için oylama sürecinin, daha fazla topluluk üyesinin karara katılmasını sağlamak amacıyla önümüzdeki yedi gün içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

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