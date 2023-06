Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yaşanan ABD cephesindeki gelişmeler sonrasında çok ilginç fiyat hareketleri sergiledi. BTC/USD paritesi önce 25.000 dolara kadar sarktı ancak devamında çok hızlı toparlandı. Binance ve Coinbase kripto para borsalarıan açılan menkul kıymet davalarının tepkimesi çok farklı oldu ve BTC fiyatı resmen davaların açılmamış olduğu tarihlerdeki fiyatına ve üstüne çıktı. Buna ek olarak BTC/TRY paritesinde de ilginç bir yükseliş gözlemleniyor.

Binance US Üzerinde Bitcoin Fiyat Farkı Oluştu

Binance US, bugün şok bir haber ile sarsıldı ve SEC tarafından talep edilen borsadaki fonların dondurulması, mahkemece kabul edildi. Bu haberin yayılmasından hemen sonra, Binance US minvalinde bir artış görüldü. Binance US üzerindeki BTC/USD paritesi, küresel ortalamanın yaklaşık 2.000 dolar üzerine çıktı. BTC fiyatı an itibarıyla 26.700 dolarlık bir ortalamaya sahipken Binance US üzerinde bunun 28.675 dolar olduğu görülüyor.

Binance US üzerindeki varlık dondurma kararı müşteri fonlarını kapsamıyor ve bu ani prim artışı, yatırımcıların ellerindekini BTC’ye aktarıp çekiyor olmalarına işaret ediyor. Bitcoin’in ticari hacminde de şok bir artış görüldü ve BTC, önceki günlere kıyasla ciddi bir yoğunluğa sahip. Binance US üzerindeki %10’luk prim ise kesinlikle borsada yoğun bir BTC talebi olduğunu gözler önüne seriyor.

BTC/TRY Paritesinde Çılgın Artış

Bir diğer dikkat çekici gelişme ise Türkiye’den geldi. Kripto para borsalarındaki BTC/TRY paritesi, neredeyse tarihi bir yükseliş sergiledi. BtcTurk Pro emir defterlerine bakıldığın ciddi bir hacim artışı görülüyor. BTC/TRY‘nin 24 saatlik değişimi ise kısa süre önce %10 seviyelerine dayansa da anlık %6,57 seviyelerine çekildi. 1 BTC fiyatı an itibarıyla 620.500 TL seviyesinin de üzerine çıktı. BTC’nin TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdığı 17 Aralık 2021 tarihinde ise 1 BTC fiyatı 770.000 TL seviyesinin üzerine çıkmıştı. BTC, USD karşısındaki tüm zamanların rekorunu ise 10 Kasım 2021 tarihinde, 69.044 dolar ile gördü.

17 Aralık 2021 tarihinde dolar/TL, 16,55 seviyelerinden işlem görüyordu ve BTC fiyatı da 50.800 dolar olarak görülüyor. Bu da, son dönemde yaşanan dolar/TL hareketliliğinin, BTC/TRY paritesini de ne denli sert etkilediğini gösteriyor.