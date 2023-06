Okuma Süresi: 2 Dakika

Karadağlı savcılar Çarşamba günü Karadağ Mahkemesi’nin Terra’nın kurucu ortağı Do Kwon ve eski finans müdürü Han Chang-joon’un kefalet talebini onaylama kararına karşı temyiz başvurusunda bulundu.

Mahkeme, Do Kwon ve Han Chang-joon’un, Karadağ Yüksek Mahkemesi’nin savcıların temyiz başvurusu ve kefalet koşullarının kabulüne ilişkin kararına kadar gözaltında kalmasına karar verdi.

Do Kwon ve Terra Son Durum

Yerel bir haber ajansının 7 Haziran’da bildirdiğine göre, Temel Savcılık, Do Kwon ve Han Chang-joon’un her biri için kabul edilen 400.000 avroluk (436.000 dolar) kefaletin reddedilmesi için Karadağ Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

Mahkeme, savcıların itirazını ve pasaport sahteciliği dava dosyalarını, itiraz hakkında geçerli bir karar alması veya Do Kwon’un kefaletini kabul etmesi için Karadağ Yüksek Mahkemesi’ne iletecek. Mahkeme ayrıca sanıklar Do Kwon ve Han Chang-joon’un temyiz işlemleri sona erene ve kefaletle serbest bırakılmalarına karar verilene kadar gözaltında tutulmalarına hükmetti.

Kamuoyu ve medya, Podgorica’daki Temel Mahkeme’nin internet sitesinde yapılacak bir basın açıklamasıyla ikinci derece yargılamanın sonucu hakkında bilgilendirilecektir.

Cuma günü Karadağ Mahkemesi, Terra kurucu ortağı Do Kwon ve eski mali işler müdürü Han Chang-joon’un kefalet talebini ikinci kez onayladı. Mahkeme, Karadağ savcılarının önceki kefalet koşullarında eksik olduğunu iddia ettiği mahkeme celplerine, gözetim ve mahkeme tarafından alınan diğer önlemlere uymak için yeni kefalet koşulları açıkladı.

Temel Mahkeme, suçun ciddiyetini, sanıkların kişisel ve ailevi durumlarını ve kefalet için ödeme yapan kişilerin mali koşullarını dikkate aldı. Ayrıca Do Kwon’un avukatı Kosta Rika pasaportlarının yasal yollardan alındığını iddia ettiği için mahkeme seyahat belgeleri ve kimlik kartlarının gerçekliğini kontrol edecek.

Terra Kurucusunun Karadağ’daki Siyasi İlişkileri

Do Kwon’un 2018’den bu yana eski Maliye Bakanı Milojko Spajić ile siyasi bağları olduğunu bildirdi. Karadağ’ın geçmiş Başbakanı, Do Kwon’dan Europe Now siyasi partisinin başkanı Spajić ile olan bağlarına ilişkin bir mektup aldığını iddia ediyor. Bu durum Do Kwon’un kefaletini de etkileyebilir.

Eski Maliye Bakanı, 2018 yılında Terra ile iş yaptığı için Do Kwon hakkında bilgi sahibi olduğunu doğruladı. Ancak, arkadaşlarının ve çalıştığı şirketin Terra projesine yatırım yaptığını, ancak Terra-LUNA krizi sırasında her şeyi kaybettiğini iddia ediyor.

Bu yüzden onu yetkililere ihbar etmekten özel bir memnuniyet duyduk.

Terra Classic LUNC fiyatı son 24 saatte %15 yükselişle 0.00097 dolardan işlem görüyor. Terra (LUNA) fiyatı da son 24 saatte %2 yükseldi.