Okuma Süresi: 2 Dakika

Portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli transferlere ilişkin güncel verileri paylaşan kripto analiz platformu Santiment, borsa dışı en büyük 10 Ethereum adresinin portföyünde tuttuğu ETH miktarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Ethereum’da (ETH) Son Durum

Kripto para piyasası, SEC’nin Binance ve Coinbase’e ardı ardına dava açmasıyla birlikte hafta başında düşüşe geçti. Ancak lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başında güçlü bir düşüş ivmesi yakalasa da sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’ün üzerinde bir değer kaybı kaydederek 26.600 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyelerine ulaşırken piyasadaki yüksek volatilitenin de etkisiyle son 24 saatte içerisinde Coinglass verilerine göre ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin etkisiyle Ethereum (ETH) da yönünü yeniden yukarı çevirdi ve sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. ETH, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,15’lik bir değer artışı kaydederek 1860 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Santiment Kritik Verileri Paylaştı

Portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli transferlere ilişkin güncel verileri paylaşan kripto analiz platformu Santiment, güncel verileri ve kritik metrikleri paylaştı ve borsa dışı Ethereum adreslerinin portföyündeki ETH miktarındaki yükselişe dikkat çekti.

Kripto analiz platformu Santiment’in güncel verilerine göre borsa dışı en büyük 10 Ethereum adresinin portföyünde tuttuğu ETH miktarı, 31,8 milyon ETH ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Borsa dışı en büyük 10 Ethereum adresinin tuttuğu ETH miktarının değeri, güncel fiyatlar ile yaklaşık 60 milyar dolar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.