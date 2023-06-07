Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Kripto Analiz Platformu Kritik Verileri Paylaştı: Ethereum Balinaları Yeniden Birikim Aşamasına mı Geçti?

Kripto Analiz Platformu Kritik Verileri Paylaştı: Ethereum Balinaları Yeniden Birikim Aşamasına mı Geçti?

Özet

  • Kripto analiz platformu Santiment, borsa dışı Ethereum adreslerinin yeniden birikim aşamasına geçmiş olabileceğinin sinyallerini veren kritik verileri paylaştı.
  • Santiment'in verilerine göre borsa dışı en büyük 10 Ethereum balinasının portföyünde tuttuğu ETH miktarı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
  • Söz konusu adreslerin tuttuğu ETH miktarı, güncel fiyatlar ile yaklaşık 60 milyar dolar değerinde.
15:30
7 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli transferlere ilişkin güncel verileri paylaşan kripto analiz platformu Santiment, borsa dışı en büyük 10 Ethereum adresinin portföyünde tuttuğu ETH miktarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Ethereum’da (ETH) Son Durum

Kripto para piyasası, SEC’nin Binance ve Coinbase’e ardı ardına dava açmasıyla birlikte hafta başında düşüşe geçti. Ancak lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başında güçlü bir düşüş ivmesi yakalasa da sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’ün üzerinde bir değer kaybı kaydederek 26.600 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyelerine ulaşırken piyasadaki yüksek volatilitenin de etkisiyle son 24 saatte içerisinde Coinglass verilerine göre ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin etkisiyle Ethereum (ETH) da yönünü yeniden yukarı çevirdi ve sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. ETH, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,15’lik bir değer artışı kaydederek 1860 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Santiment Kritik Verileri Paylaştı

Portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli transferlere ilişkin güncel verileri paylaşan kripto analiz platformu Santiment, güncel verileri ve kritik metrikleri paylaştı ve borsa dışı Ethereum adreslerinin portföyündeki ETH miktarındaki yükselişe dikkat çekti.

Kripto analiz platformu Santiment’in güncel verilerine göre borsa dışı en büyük 10 Ethereum adresinin portföyünde tuttuğu ETH miktarı, 31,8 milyon ETH ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Borsa dışı en büyük 10 Ethereum adresinin tuttuğu ETH miktarının değeri, güncel fiyatlar ile yaklaşık 60 milyar dolar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
DXY Nedir? Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi
DXY Nedir? Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi
Nasdaq Nedir? Nasdaq Endeksleri
Nasdaq Nedir? Nasdaq Endeksleri
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Emtia Nedir? Emtia Çeşitleri
Emtia Nedir? Emtia Çeşitleri
S&P 500 Nedir? SP500 Hisseleri ve Bilmeniz Gerekenler
S&P 500 Nedir? SP500 Hisseleri ve Bilmeniz Gerekenler
Dow Jones Endeksi Nedir?
Dow Jones Endeksi Nedir?
FOMC Nedir?
FOMC Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
İlgili Yazılar
Ethereum (ETH) Ne Kadar? Ethereum Fiyat Grafiği Ne Yönde?
Ethereum (ETH) Ne Kadar? Ethereum Fiyat Grafiği Ne Yönde?
Kaç Dolar Olacak? Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Yorum ve Grafikler!
Kaç Dolar Olacak? Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Yorum ve Grafikler!
Glassnode Açıkladı: Ethereum Yatırımcıları Çıldırdı! Yarınlar Yokmuşçasına Alıyorlar!
Glassnode Açıkladı: Ethereum Yatırımcıları Çıldırdı! Yarınlar Yokmuşçasına Alıyorlar!
Kaos Gecesi Geliyor! Bitcoin ve Ethereum Kaç Dolar Olur?
Kaos Gecesi Geliyor! Bitcoin ve Ethereum Kaç Dolar Olur?
Küresel Yatırım Şirketi VanEck’ten Ethereum 2030 Tahmini: ETH, Bu Fiyat Seviyelerine Ulaşabilecek mi?
Küresel Yatırım Şirketi VanEck’ten Ethereum 2030 Tahmini: ETH, Bu Fiyat Seviyelerine Ulaşabilecek mi?
Ethereum’da 2000 Dolar Hareketi Başladı Mı? Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
Ethereum’da 2000 Dolar Hareketi Başladı Mı? Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
Ethereum Ekosisteminin Bugünü ve Geleceği!
Ethereum Ekosisteminin Bugünü ve Geleceği!
Net Hedefler! Bitcoin ve Ethereum Haziran Ayında Kaç Dolar Olacak?
Net Hedefler! Bitcoin ve Ethereum Haziran Ayında Kaç Dolar Olacak?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023