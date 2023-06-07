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Ripple (XRP) fiyatı, SEC’in Coinbase ve Binance’e karşı açtığı yasal işlemlerin ardından düşen birçok rakip altcoini geride bırakarak son 24 saatte %3 arttı ve 0,529440 dolara yükseldi.

XRP Fiyatlaması!

Mevcut fiyatı, bir haftada %3,5 ve son 30 günde %20 arttığı anlamına geliyor ve altcoin de yılın başından bu yana %55 arttı. Kısmen pazarın büyük bir kısmından daha iyi performans gösterebildi çünkü SEC, yukarıda belirtilen davalarda onu menkul kıymet olarak adlandırmadı. Ancak ne Coinbase ne de Binance.US’un XRP’yi listelemediğini hatırlamakta fayda olabilir.

Bununla birlikte Ripple’ın SEC ile kendi davasında olumlu bir karar veya uzlaşma sağlaması beklenirken, XRP çok da uzak olmayan bir gelecekte bazı çok büyük ralliler için sıraya girebilir. Ayrıca SEC son davalarında menkul kıymet olarak adlandırılmadı. Peki XRP 10 dolara ulaşabilir mi?

SEC Etkisi!

XRP’nin göstergeleri, piyasa için son birkaç günün ne kadar çalkantılı olduğu göz önüne alındığında, tamamen şaşırtıcı olmayan karışık pozisyonlarda. Bununla birlikte kripto paranın göreceli güç endeksi dün 40 seviyelerinden bugün yaklaşık 60’a yükseldi ve bu da pozitif momentumda bir artış olduğunu gösteriyor.

Benzer şekilde XRP’nin 30 günlük hareketli ortalaması, dün biraz düzleştikten sonra yukarıyı göstermeye başladı, bu da SEC’in son eylemlerinin altcoini çok fazla etkilemediğini gösteriyor. Yine de durumun nispeten istikrarsız olduğu göz önüne alındığında, göstergeleri nispeten umut verici olsa bile XRP’nin kısa vadede tekrar düştüğünü görebilirsiniz. Ancak orta ve uzun vadede, Ripple’ın SEC’e karşı davasında çok cesaret verici ilerleme kaydettiği göz önüne alındığında, XRP güçlü bir şekilde toparlanmak için iyi bir konum olabilir.