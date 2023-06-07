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SEC tarafından dün bir kripto para şirketine karşı açılan ikinci üst düzey davaya rağmen Bitcoin (BTC) beklentilere meydan okudu ve saatler içinde 2.000 dolara fırladı.

BTC Hareketleri!

Lider kripto para birimi, haftalarca yaklaşık 27.000 dolar gibi dar bir aralıkta sıkışıp kaldı, ancak bu durum Pazartesi günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun CEO’su ve ABD iştiraki Binance’e dava açmasıyla değişti.

BTC, ani bir fiyat düşüşüyle ​​tepki gösterdi ve fiyatı 27.000 dolardan iki ayın en düşük seviyesi olan 25.500 doların altına çekti. Ayrıca 300 milyon doları tasfiye halinde bıraktı. Ancak ABD menkul kıymetler düzenleyicisi bu kez Coinbase’e karşı başka bir dava duyurdu.

Bununla birlikte BTC bir kez daha düştü, bu sefer 25.800 dolardan 25.400 doların altına geriledi ve birkaç ayın en düşük seviyesini gördü. Ancak sonraki saatlerde kripto para birimi sıçrayarak 2.000 dolar bir artışla 27.400 dolara ulaştığı için manzara oldukça beklenmedik bir şekilde değişti.

Belirtilen zamandan beri birkaç yüz dolar kaybetmesine ve şu anda 27.000 doların altında kalmasına rağmen BTC gün içinde %4’ten fazla arttı ve piyasa değeri bir kez daha 520 milyar doları aştı. Altcoinler üzerindeki hakimiyeti de dün %45,8’e düştükten sonra %46,4’e yükseldi.

Altcoin Fiyat Hareketi!

Altcoinler, dün BTC kadar kötü olmasa da kötü bir şekilde zarar gördü. Ancak manzara şimdi oldukça farklı. ETH 1.800 dolara düştü, ancak o zamandan bu yana %3,5’lik bir artış, en büyük altcoini şu an itibariyle 1.900 doların biraz altına itti.

BNB, beklendiği gibi, SEC’in Binance’e karşı açtığı yasal işlemlerin ardından %8’in üzerinde değer kaybetti. Yükseliş yapmasa da varlık şimdilik düşüşü durdurmayı başardı. Ripple, Dogecoin, Litecoin, Polkadot ve Avalanche %4’e varan kazançlarla artışta. Buna karşılık Cardano, Polygon ve TRON %2-3 oranında düşüş yaşadı.

Son 24 saatte en önemli kazananlar Stacks (%19), PEPE (%16) ve Terra Classic’tir (%15). Toplam kripto piyasası değeri bir günde yaklaşık 40 milyar dolar toparlandı ve 1.120 trilyon dolara ulaştı.