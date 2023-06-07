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Binance’e karşı açılan menkul kıymet davasında sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan dava ve talep edilen Binance US varlıklarının dondurulması, resmen kabul edildi. Mahkeme, talebi onayladı ve Binance’in ABD içerisindeki platformlardaki varlıklarını resmen dondurdu.

Binance US Varlıkları Donduruldu

Aktarılan son dakika gelişmesine göre, Binance’in ABD’deki iştirakleri olarak görülen BAM Management ve BAM Trading isimli iki şirketin varlıkları resmen donduruldu. Binance CEO’su Changpeng Zhao konu hakkında dün yaptığı açıklamada, mahkemenin böyle bir karar vermesi durumunda bile durumun sadece Binance US varlıklarını kapsayacağını vurgulamıştı.

SEC’nin dün talep ettiği varlıkların dondurulması eylemi, nöbetçi mahkeme tarafından görülüp kabul edildi. Kripto para uzmanı Molly White ise konu hakkında yaptığı açıklamada, Binance US’in para çekim işlemlerinin kısıtlanmak istemediği, amacın sadece Binance US rezervlerinden Binance’e para aktarımının engellenmek istenmesi olduğunu aktardı. SEC, Binance yetkililerinin direkt olarak SEC yetki alanı dışındaki bölgelere fon transferi etmesinden endişelendiklerini vurgulamıştı.

SEC tarafından yapılan resmi başvuruda da şu ifadelere yer verildi:

“BAM Trading (Binance US), herhangi bir Binance bağlantılı kurum veya kişiler istisna olacak şekilde, müşterilerin kripto varlık çekim taleplerini desteklemek için müşteri varlıklarının transferine devam edebilir. Binance iştiraklerinin yararına olacak herhangi bir müşteri fonu transferi de yapılmamalı.”

Binance’e Bağlı İştirakler

Yayınlanan bir şemada ise Binance’e bağlı iştirakler paylaşılmıştı. Burada BAM Trading ve BAM Management, dikkat çeken iki kurum olmuştu.

Bu da aslında alınan acil kararın arkasındaki sebebi ortaya koyuyor. Basın saati itibarıyla Binance cephesinden konu hakkında bir açıklama gelmedi.

Gelen son dakika gelişmesi ile birlikte Binance Coin (BNB) sert düşüşüne hız kattı. BNB, 1 saat içerisinde %2 düşüş yaşayarak aslında kripto para sektörünün genelinde en hızlı kızıla boyanan coinler arasında yer aldı. TP 10 içerisinde son 1 saat içerisinde en çok değer kaybeden DOGE olurken bunu hemen arkasından BNB takip etti. BNB’nin bu durumu, gelen mahkeme kararları ile daha da kötüleşme riskine sahip.