Okuma Süresi: 3 Dakika

Güney Kore’nin mali düzenleyicisi Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu, Binance’in Gopax borsası için 7 Mart’ta sunduğu yönetici değişikliği raporuna ilişkin incelemeyi askıya aldı. Binance, çoğunluk hissesini satın almak için harekete geçtiği Gopax’a üç Binance yetkilisinin iç direktör olarak atanmasını talep ediyordu.

SEC’in Açtığı Dava Binance-Gopax Anlaşmasını Zora Soktu

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu, Binance davasını yakından takip etme kararı aldı ve Binance‘in ülkede faaliyet gösteren kripto para borsası Gopax’ı satın almak için yaptığı başvurunun ertelenme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Komisyon, Nisan ayında Binance’in “kara para aklama şüphesi”ni araştırmak için yaptığı satın alım başvurusunu için erteleme kararı vermişti. Bu süre zarfında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance ve CEO’su Changpeng Zhao‘ya (CZ) menkul kıymetler yasasını ihlal ettikleri iddiasıyla dava açması ve ABD’deki varlıklarına el koymak için harekete geçmesi ise süreci zora soktu.

SEC‘nin federal mahkemede Binance’i müşteri varlıklarını zimmetine geçirmekle suçlayarak varlıklarına el koyma talebi, Binance’in ABD merkezli iki şirketin varlıklarının tehlikede olduğunu ortaya koyuyor. Binance, işlem hacmini şişirmek, müşteri varlıklarını gizlice diğer şirketlerine aktarmak ve bu şirketlerde işlem gören kripto paralara yatırmak gibi birçok ciddi suçlamayla karşı karşıya.

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu, bu durumdan hareketle Gopax‘ın sunduğu yetkilendirme değişikliği başvurusunu incelemeyi durdurdu. İddia edilen menkul kıymetler yasası ihlalleri ve varlıklara el koyma uygulamaları nedeniyle başvurunun yeniden incelenerek işleme alınması ve Binance’in lehine bir karar çıkmasının oldukça zor göründüğü üzerinde duruluyor. Başvuruda Binance’den üç kişinin Gopax’a yönetici olarak atanmasını talep ediliyordu. Bu isimler arasında Binance Asya Pasifik Başkanı Leon Singh Fung da yer alıyordu.

Güney Koreli Finansal Hizmetler Komisyonu yetkilileri, iç incelemenin devam ettiğini belirterek başvuruyu kabul etmek veya etmemek konusunda temkinli hareket etmeleri gerektiğini ifade ettiler. SEC‘nin taleplerini göz önünde bulundurarak, hangi destekleyici materyallerin gerektiğini değerlendireceklerini aktardılar. Güney Kore’deki mevcut yasalar, büyük hissedar uygunluğu ihlali konusunu özel bir yasada ele almıyor, ancak önerilen bir yasa tasarısı büyük hissedarların incelenmesini kapsayacak şekilde yasayı değiştirmeyi öneriyor.

Gopay’daki Müşteri Varlıklarının Akıbeti Hala Belirsiz

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu yetkilileri, başvuruyu değerlendirdikten sonra 45 gün içinde sonuçlandırmayı hedeflediklerini ancak verilerin tamamlanması gerekiyorsa incelemenin daha uzun sürebileceğini ifade ettiler. Bu nedenle Binance’in Gopax için yaptığı yönetim değişikliği başvurusuna dönük kararın gecikmeli şekilde çıkması bekleniyor. Eğer Binance’in Gopax’ı satın alma işlemi gerçekleşmeyecek olursa Gopay‘daki müşteri varlıklarının iadesinde aksaklıklar olabileceği üzerinde duruluyor. Gopay, Gopax’a yatırılan kripto paralara faiz ödeyen bir üründü ve Gopax’ın mevduatlarını kripto kredi şirketi Genesi yönetiyordu ancak FTX‘in iflas etmesiyle müşteri varlıkları donduruldu.

Öte yandan Binance’in ABD’deki varlıklarına el konulması durumunda Gopay’de kalan müşteri fonları için yapılacak ödemeleri etkilenmemesi bekleniyor. Gopax temsilcileri, kurtarma fonunun Binance’in bir parçası olmadığını ve iş ortakları ve ilk yatırımcıların katkılarıyla finanse edildiğini belirtiyor. Fonların kaynağının İrlanda merkezli bir şirkette olduğu da gelen bilgiler arasında.