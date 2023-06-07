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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance ve Coinbase’e ardı ardına açtığı davalar, kripto para piyasasının düşüşe geçmesine neden oldu. Ancak hafta başında değer kayıplarına hız kazandıran lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve gün içerisinde 27.300 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), SEC’nin Binance ve Coinbase’e ardı ardına davalar açmasıyla birlikte hafta başında düşüşe geçti ve 25.500 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Ancak haftaya başında düşüş yönlü bir ivme yakalayan Bitcoin, sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve sabah saatlerinde kısa bir süreliğine 27.300 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Bitcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’e yakın bir değer artışı kaydederek 26.680 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para piyasası, güne yükseliş ile başladı ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, hafta başındaki düşüşlerin ardından Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer kaybı kaydederek 1870 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Ayrıca kripto para piyasasındaki yüksek volatilitenin de etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasının hafta başındaki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte gün içerisinde çift haneli değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu. Stacks (STX), Terra Classic (LUNC), Pepe (PEPE), Kava (KAVA) ve Lido DAO (LDO) kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki yükselişe karşın sabah saatlerinde düşüşe geçen ve gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandıran kripto para birimleri de oldu. Flare (FLR), Cardano (ADA), ApeCoin (APE), Render Token (RNDR) ve Polygon (MATIC) ise kaydettikleri son düşüşler ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.