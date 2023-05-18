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2023 yılının 2. çeyreği içerisinde olduğumuz şu günlerde kripto para piyasası belirsizlikler içerisinde ilerlemeye devam ediyor. Takvimler 2022 yılının ortasını gösterdiğinde ise herkesin yeniden yükseliş beklediği dönemde bir bomba kripto para piyasasının ortasına düşmüştü.

Bu bomba Terra Luna faciasından başka bir şey değildi. Şirketin batışı ve yanında büyük şirketleri de yanında sürüklemesiyle birlikte kripto para dünyası büyük bir kışa giriş yapmıştı. Peki geldiğimiz şu son günlerde LUNA tarafında ne gibi fiyatlar konuşuluyor?

Terra Classic Son Durum

Kripto para sektörü artan düzenleyici baskılarla mücadele ederken, varlıklarının çoğu en iyi ihtimalle görece dikkat çekebilecek kazançlar kaydediyor, ancak Terra Classic (LUNC) yıl sonundan bu yana önemli bir düşüş yaşayan birkaç varlıktan birisi olarak işlem görüyor.

Fiyatı her ne olursa olsun, kripto para izleme platformu CoinMarketCap üyelerinin dikkat çeken oylarında da görüldüğü üzere, kripto topluluğu Terra Classic’te yükseliş eğiliminde olabilir. 18 Mayıs’ta elde edilen verilere göre, 31 Mayıs 2023’teki ortalama LUNC fiyatının 0,0001375 dolar olacağı öngörülüyor.

Yazm saatine kadar kullanılan 628 oya dayanan topluluğun yukarıdaki tahminleri gerçekleşirse, kripto varlığın yazım sırasında 0,00009092 dolar olan mevcut fiyatında 0,00004654 dolarlık veya diğer bir deyişle %51,19’lik artış yaşanabilir.

Terra Classic Fiyat Analizi

Nitekim, 18 Mayıs’ta alınan en son bilgilere göre, LUNC’un mevcut fiyatı son 24 saat içinde %0,65 ve son yedi gün içinde %0,74’lük bir artış yaşadı ve önceki ay yaşanan %28,49’luk kayıpları telafi etmeye çalışıyor.

Aynı zamanda, günlük teknik analiz (TA) göstergeleri, LUNC konusunda kripto topluluğundan daha fazla düşüş eğiliminde. Özellikle, özetleri 14’te bir satış olduğunu gösteriyor. 8’de nötr olan osilatörler ve 13’te güçlü satışa işaret eden hareketli ortalamaların (MA) sonucu bu fikirleri yatırımcılara veriyor olabilir.

LUNC’un CoinMarketCap topluluğunun iyimser tahminlerinin karşılığını verip veremeyeceği, ekosistemdeki diğer gelişmeler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olabilir.

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