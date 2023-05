Okuma Süresi: 4 Dakika

Eski ismiyle Facebook dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformu. Devasa kullanıcı sayısına ulaştı. Heyecanı azalsa da geleceğin nerede olduğunu bilen Mark bundan yaklaşık 2 yıl önce büyük bir dönüşüm başlattı. Peki Facebook neden böyle bir geleceğe inanıyor? Özellikle iş hayatında metaverse neleri değiştirecek.

Metaverse İş İmkanları

2021 sonunda metaverse hedefleri için şirket kabuk değiştirdi. Şimdi de gelecekte metaverse neden hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak bunu anlatmaya çalışıyor. Her çeyrekte milyarlarca doları metaverse için yakan ve inatla yoluna devam eden Meta (eski adıyla Facebook) gelecekte iş hayatında metaverse’ün 5 kullanım durumuna değindi.

VR ve AR gibi sürükleyici teknolojiler mesleki eğitimi hızlandırıyor ve ABD’deki ulusal işgücü açığı sırasında yeni kariyer yolları açıyor. Washington’da İşin Geleceği Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı ve burada akademisyenler, politika yapıcılar, girişimciler ve uzmanlarla AR ve VR gibi sürükleyici teknolojilerin işletmelere ve çalışanlara nasıl fayda sağladığını anlattı.

Peki iş hayatında metaverse bize neler getirecek?

Tehlikeli İşlerde Riskin Azaltılması

Elektrikçiler genellikle deneyim ve uzmanlık gerektiren tehlikeli elektrik hatları ve karmaşık makineler üzerinde çalışırlar. Interplay gibi platformlardaki VR eğitim modülleriyle, bir elektrik çırağı fiziksel yaralanma riski olmadan sanal canlı kabloları kullanarak yüzlerce kez pratik yapabilir. Ve onlar pratik yaptıkça, eğitmenler rehberlik sağlayabilir ve performanslarını değerlendirebilir.

ABD’li bir ticaret birliği olan Associated Builders and Contractors’tan (ABC) Matthew Abeles de aynı fikirde. ABC’nin Illinois, Ohio Valley, Southeastern Michigan, Iowa ve New Jersey olmak üzere beş şubesinin çıraklık programlarında sanal gerçekliği uyguladığını ve faydaları nedeniyle daha yaygın bir şekilde benimsenmesini beklediğini bugünkü etkinlikte söyledi.

Bakıcılar ve Empati Gelişimi

Embodied Labs CEO’su Carrie Shaw, bakıcılar ile hizmet verdikleri kişiler arasındaki boşluğu doldurmak için sürükleyici bir eğitim platformu geliştirdi. Shaw’ın platformu, bakıcıların sanal gerçeklik yardımıyla bilişsel, işitsel veya görme kaybını simüle etmelerini sağlıyor.

VR ve AR destekli eğitimle hizmet verdikleri bakıma muhtaç insanların hayata nasıl bir pencereden baktıklarını bakıcılar daha iyi anlayabiliyor. Shaw şunları söyledi;

“İnsanlar genellikle bakıcı rolünü üstlenirken kendilerini neyin içine soktuklarını bilmiyorlar. Bu durum hayal kırıklığına yol açıyor ve özellikle nüfusumuz yaşlandıkça ve daha fazla hasta bakıcıya ihtiyaç duyuldukça sorun yaratabilecek yüksek iş gücü devrine neden olabiliyor.”

Tecrübenin Aktarılması

Fiziksel olarak zorlayıcı mesleklerin belli bir yaş sınırı vardır. Ancak bu alanda yıllarını harcamış nitelikli çalışanlar bu tecrübelerini yaşlandıklarında da kullanabilmeli. Uzman çalışanlar, VR’da eğitmen olarak kariyerlerine devam etmek için yeni bir fırsat elde ediyor.

Uluslararası Eğitim Enstitüsü yöneticisi ve ikinci nesil bir sac metal işçisi olan Michael Harris şunları söyledi;

“Uzun süredir çalışanların yeni beceriler öğrenmek ve sektörümüzde daha az fiziksel işlere geçmek için Interplay gibi VR platformlarını kullanarak kariyerlerini uzattıklarını gördük. Yeni beceriler öğrenirken gelirlerini korumanın faydasını görüyorlar ve genç nesiller eğitime daha fazla katılıyor ve tıpkı bir oyun gibi eğitim modüllerinde daha yüksek puan alarak gelişmeye motive oluyorlar.”

İş Gücüne Katılım

Eğitim seviyesi düşük olduğu için teknoloji alanında iş arayanlar bu sektörden dışlanıyor. Ancak metaverse sayesinde bu grup sürükleyici teknolojilere daha kolay erişebilir ve bu alanda ilerleyebilir. Jobs for the Future Genel Müdürü Alex Swartsel şunları söyledi;

“Örneğin, bir öğrenci XR teknik destek uzmanı gibi giriş düzeyinde bir rolde başlayabilir ve daha sonra sanal dünya tasarımı, satış veya iş ihtiyaçları için sürükleyici çözümler konusunda danışmanlık gibi roller için uzmanlaşmak üzere beceri kazanabilir.”

Sürükleyici teknoloji eğitimi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü güçlendirme konusunda umut vaat ediyor. Meta’nın hazırlattığı Deloitte araştırmasına göre metaverse 2035 yılına kadar ABD ekonomisine 402-760 milyar dolar arasında katkı sağlayabilir.

Fiziksel Prototiplere Alternatifler

Multimedya sanatçısı, animatör ve eski bir inşaat işçisi olan Quittman Farmer, QUED Animations adlı şirketi aracılığıyla geliştiricilerin konut ve ticari gayrimenkul projelerinin dijital ikizlerini oluşturmalarına yardımcı oluyor. Büyük ölçekli projeler için fiziksel prototipler tasarlamak ve üretmek maliyetli olabilir, bu da özellikle geliştirmenin ilk aşamalarında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sınırlayıcıdır. Metaverse bunu da çözüyor ve gelecekte daha fazlasını yapacak.