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Ödeme Devi Visa Bu Altcoin’le Çalışıyor! Lider İçin Özel Ayarlama Yapıldı!

Özet

  • Visa, Ethereum'un Goerli test ağında "Paymaster" akıllı sözleşmelerini dağıtarak "hesap soyutlama" testi gerçekleştirdi.
  • Bu akıllı sözleşmeler, diğer kullanıcı hesapları adına işlem maliyetlerini yönetebilir ve böylece kripto ödemelerini basitleştirebilir.
22:40
18 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel ödeme devi Visa, Ethereum dünyasına daha fazla girdiğini gösterdi ve bu kez hesap soyutlama yardımıyla işlemsiz ödemeleri amaçlayan akıllı sözleşmelerle blok zincirinin Goerli test ağında denemeler yaptı.

Visa Yeni Bir Sistem Deniyor

Visa, bu tür sözleşmelerin yeteneklerini kullanıcı hesaplarına genişleten ve cüzdanların karmaşık görevleri özerk olarak gerçekleştirmesine ve diğer hesaplar adına işlem maliyetlerini yönetmesine olanak tanıyan hesap soyutlamasından yararlanmak için iki “Paymaster” akıllı sözleşme seti kullandı. Şirket testlerini bir raporda detaylandırdı.

Bu sözleşmelerin temel amacı, son kullanıcıların işlem veya gaz ücretleri için Ethereum’un yerel kripto para birimi olan ETH tutma ihtiyacını ortadan kaldırarak veya kullanıcıların herhangi bir token ile ödeme yapmasına izin vererek Ethereum ağı ile kullanıcı etkileşimini basitleştirmektir.

Visa’nın raporuna göre, bu metodoloji Ethereum ana ağındaki standart ücret yapısına daha esnek bir alternatif sunuyor.

Visa’nın bu hamlesi, Ethereum ile en az 2021 yılına kadar uzanan ve ödemeleri blok zincirinde USDC stablecoin ile gerçekleştirdiğini duyurduğu ilişkisindeki en son hamle olarak dikkat çekiyor. Bunu yaparak, stablecoin’i bir uzlaştırma para birimi olarak kullanan ilk büyük ödeme ağı oldu.

Hesap Soyutlamasına İlgi Büyük

Visa ilk olarak Aralık 2022’deki bir blog yazısında hesap soyutlamasına olan ilgisini dile getirmişti. Ancak, o tarihte hesap soyutlama işlevi Ethereum üzerinde uygulanmamıştı.

Daha sonra, Mart 2023’te geliştiriciler önemli bir ilerleme kaydetti ve özel akıllı sözleşmeler aracılığıyla Ethereum’da hesap soyutlamasını mümkün kılan ERC-4337 kodunu tanıttı.

Visa CBDC ve protokoller başkanı Catherine Gu, Çarşamba günü attığı bir tweet’te şunu belirtti:

İki temel kullanıcı işlemini test ettik: ERC-4337 Paymaster kullanarak ERC-20 tokenleri ile ödeme yapmak ve ERC-4337 Paymaster ile kullanıcılar için işlem ücretlerine sponsor olmak (diğer adıyla gasless txs).

Visa, USDC stablecoin’i Ethereum blok zincirine yerleştirirken, şirket daha kullanıcı dostu stablecoin işlemlerini kolaylaştırmak için potansiyel olarak hesap soyutlama senaryolarını kullanabilir.

Bu, kullanıcılar için işlem ücretleriyle ilgilenmeyi veya kullanıcılara stablecoin’ler de dahil olmak üzere istedikleri herhangi bir token ile ödeme yapma seçeneği sunmayı içeriyor.

Visa raporunda şu sözlere yer verildi:

Ödeme yöneticileri, doğrulama aşamasında bir UserOperation’ı kabul edip etmeyeceklerini değerlendirir ve yürütme aşamasında gerekli ücret mantığını uygular. Bunu yaparak, kullanıcılar için işlem ücretlerine sponsor olabilir ve kullanıcıların gaz için dolar sabit paraları gibi ERC-20 tokenleriyle ödeme yapmalarını sağlayabilirler.

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