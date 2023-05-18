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  •   Şirket Kabul Etti! Kripto Paralarda Dev Dolandırıcılık! Ücretsiz Denilen Hizmet Bakın Nelere Sebep Olmuş!

Şirket Kabul Etti! Kripto Paralarda Dev Dolandırıcılık! Ücretsiz Denilen Hizmet Bakın Nelere Sebep Olmuş!

Özet

  • New York Merkezli Coin Cafe'nin kullanıcılarını binlerce dolar zarara uğrattığı ortaya çıktı.
  • Eyalet Başsavcısı dolandırıcılığı duyurdu.
  • Şirket, kullanıcılarına tazminat ödemeyi kabul etti.
21:30
18 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dönem dönem adından söz ettiren New York Başsavcısı Letitia James, Brooklyn merkezli bir dijital para birimi hizmet sağlayıcısı olan Coin Cafe’den 4,3 milyon dolar tutarında bir meblağ almayı başardı.

Şirketin Yaptıklarına Göz Yumulmadı

Başsavcılıktan gelen açıklamaya göre Coin Cafe, müşterilerini kripto para birimlerini şirketin cüzdanında tutulan özel hesaplarda korurken farklı amaçlarda kullanıyordu.

Başsavcılığın soruşturmasına göre Coin Cafe, cüzdan hizmetlerinin web sitesinde ücretsiz olarak pazarlamasına rağmen, cüzdan hizmetini kullanmak için fahiş ve açıklanmayan ücretler talep ediyordu.

Düzenleyici kurum, şirketin ücretlerinin sanıldığından daha yüksek olduğunu ve ücretlerin bazı müşterilerin hesaplarını neredeyse tamamen sildiğini söyledi.

Düzenleyici, Coin Cafe’nin müşterilerinden birinden 30 günlük bir süre içinde 10.000 dolar kadar ücret aldığını, başka bir kullanıcıdan ise 13 ay içinde yaklaşık 51.000 dolar ücret alındığını açıkladı.

Başsavcı, Coin Cafe’nin kusurlarına sahip çıktığını ve müşterileri düzgün bir şekilde bilgilendirmeden ücretlerini artırmış olabileceğini kabul ettiğini açıkladı.

Coin Cafe Bedelini Ödeyecek

New York Başsavcısı, Coin Cafe’nin yanlış yönlendirilen tüm yatırımcılara tazminat ödemeyi kabul ettiğini söyledi.

Bu tazminat, bilgileri dışında kendilerinden ücret tahsil edilen 340’tan fazla New York’lu yatırımcıya 508.000 doların üzerinde bir tutarı kapsayacak.

Coin Cafe, aldatıcı pazarlaması ve etkin düzenleme eksikliği nedeniyle yüzlerce New York’luyu binlerce dolar dolandırdı. Bu durum, New York’lu yatırımcıların zor kazandıkları paralarını yatırdıkları diğer finans kurumları gibi kripto para sektörünün de neden daha iyi düzenlenmesi gerektiğinin bir başka örneğidir. Her New York’lu, yatırımlarının sağduyulu düzenlemeler ve gerçek gözetim ile korunduğundan emin olmayı hak ediyor.

New York Başsavcılığı, dijital para ekosistemindeki sağlıksız uygulamalara karşı sert duruşuyla biliniyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, biri USDT sağlayıcısı Tether Holdings Limited ile olmak üzere, popüler kripto şirketleriyle bir dizi ilgili yaptırım eylemi ve uzlaşma sağlandı.

Düzenleyici kurum, tüm New York sakinlerine, isimsiz olarak yapabilecekleri bir hareketle, tüm dolandırıcılık faaliyetlerini ofisine bildirmelerini tavsiye etti.

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