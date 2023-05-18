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Son Dakika: Bitcoin Neden Düşüyor? Yarım Saatte Aniden Çakıldı!

21:02
18 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yaklaşık yarım saat içinde 500 dolardan fazla sildi ve 26.361 dolara kadar düştü.

Bitcoin Neden Düşüyor?

ABD Doları Endeksi (DXY) 20:00 sonrasında günlük zirvesi olan 103,6 seviyesine sıçradı. DXY cephesindeki yükseliş Bitcoin fiyatının düşmesine neden oluyor. Son birkaç gündür Fed üyelerinin yaptığı açıklamalar Haziran ayında da faiz artışının devam edeceği yönünde. Fed toplantısının ardından sıfıra yaklaşan faiz artırım ihtimali yeniden en FedWatch tarafında en güçlü seçeneğe dönüştü.

Ara yükselişler yatırımcıları içeri çekemiyor ve Bitcoin fiyatı sığ likiditenin de desteğiyle çok daha hızlı kayıplar yaşayabiliyor. Haftalarda market maker eksikliğinin piyasada volatiliteyi artırabileceğinden bahsediyoruz. Örneğin şu an Binance borsasında 77 milyon dolarlık tek seferlik bir satış Bitcoin fiyatını aniden 24.900 dolara kadar düşürebilir. Fiyatın 1400 dolar düşmesi için en büyük kripto para borsasında sadece 77 milyon dolarlık satış yeterli olacak. Bu da ayıları cesaretlendiriyor. Özellikle vadeli işlemlerdeki kazançlarını kolaylaştırıyor.

Kripto Paralarda Düşüş Sürecek Mi?

Şimdilik bu düşüş devam edecek gibi görünüyor. MTGOX alacakları ve ABD’nin elindeki Bitcoin’lerin satış ihtimali de piyasadaki baskıyı artırıyor. CryptoQuant tahminlerine göre ay sonuna doğru ABD sonraki BTC satışını yapacak. On binlerce BTC’nin ikincil piyasalarda satılması yukarıdaki 77 milyon dolar örneğinden de anlayacağımız üzere piyasada beklenenden daha büyük sonuçlar doğurabilir.

Bugün gelen düşüşün özel bir sebebi yoktu. İşsizlik haklarından yararlanma başvurusu 240 bin seviyesinde ancak beklentinin (12 bin civarı) bir miktar altında geldi. Fed üyelerinin bu hafta yaptığı konuşmalar adeta temerrüt riski tartışmalarını unutturmak için faiz artırımı odaklıydı. Son olarak birkaç saat önce Fed/Bullard faiz oranlarının daha da artırılmasını destekleyeceğini söyledi. Yarın öğleden sonra FOMC üyeleri ve akşam 18:00’da Fed Başkanı Powell konuşacağı için benzer düşüş hareketlerini yine görebiliriz.

Şimdilik kral kripto para biriminin 26.500 dolar üstünde tutunması gerekiyor aksi taktirde 24.300 ve 20.000 dolara doğru (likidite azlığından ve zayıf da olsa birikim sürdüğünden 20.000 dolar pek mümkün görünmüyor) düşüş devam edebilir.

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