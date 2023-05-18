Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Kripto Paralar Neden Hareket Etmiyor? Bitcoin ve Altcoinler Yorum! 4 Olay Düğümü Çözebilir!

Kripto Paralar Neden Hareket Etmiyor? Bitcoin ve Altcoinler Yorum! 4 Olay Düğümü Çözebilir!

Özet

  • Yatırımcılar bir süredir alım/satımdan uzak duruyor.
  • Bitcoin balinaları zayıfta olsa birikim yapıyor.
  • Yarın akşam Fed Başkanı konuşacak.
20:36
18 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı dün ve önceki günlerde olduğu gibi 27.000 dolar seviyesine yakın seyrediyor. Ara düşüşler dışında fiyat dar bir aralıkta işlem görüyor. Peki ama neden? Daha da önemlisi bir sonraki aşamada kripto paraları neler bekliyor? Güncel veriler, beklentiler ve kripto para tahminlerini ele alıyoruz.

Kripto Paralar Neden Durgun?

BTC 27.000 dolarlık fiyat bölgesine adeta demir attı. Glassnode‘a göre, fiyat hareketindeki kayda değer artışlara rağmen, 2023’teki İkili Bitcoin Coin Günü Yıkımının mevcut seviyesi, 2021 birincil boğa piyasası sırasında görülen yüksek yıkıma kıyasla düşük kalıyor. Veri sağlayıcısına göre bu durum, uzun süredir elde tutulan Bitcoin’lerin uzun süredir devam eden taban çizgisine göre hareketsiz kaldığını ve henüz el değiştirmediğini gösterdi.

BTC‘nin Ortalama Dolar Yatırım Yaşı metriği de bunu doğruluyor. Santiment’e göre, bir varlığın MDIA’sı arttığında (çoğu coin için tipik olarak olduğu gibi), bu varlıkla ilişkili yatırımlar zaman içinde giderek daha az aktif hale gelir. Bununla birlikte, bu metrik aylara yayılan uzun bir süre boyunca yükseldiğinde, genellikle ilgili varlığın ağı içinde durgunluğa işaret ettiği için endişe vericidir. Böylece fiyatın artması güçleşir.

Santiment’ten alınan veriler, Bitcoin’in MDIA’sında Şubat ayından bu yana tutarlı bir yükseliş eğilimi göstererek, uzun süredir elde tutulan tokenlerin el değiştirmeyi reddettiğini ortaya koydu. İlginçtir ki bu durum, yılın ilk çeyreğine damgasını vuran önemli fiyat artışına rağmen oldu. Yatırımcıların alım satımdan kaçınıyor olması piyasadaki likiditeyi de kuruttu. Bundan dolayı Bitcoin fiyatı dar bir aralıkta sıkışıp kalmış gibi görünüyor.

Elbette bu durum altcoinleri de durgulaştırıyor.

Bitcoin ve Altcoinler Yorum

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin için momentum göstergeleri düşüşe işaret ediyor. Para Akışı Endeksi (MFI) aşırı satışları vurguluyor. RSI nötr bölgenin altında ve 42,7’ye kadar geriledi. Chaikin Para Akışı, 16 Mayıs’ta negatif aralığa geriledi ve o zamandan beri orada bu da BTC paritelerinden para çıkışına yani devam eden bir düşüşe işaret ediyor.

1000 ila 10.000 BTC arasında varlığa sahip adresler yatay fiyat hareketine rağmen artsa da Bitcoin fiyatındaki negatiflik altcoinleri çok daha olumsuz etkiliyor. Yarın akşam 18:00’da Powell tarafından yapılacak açıklamalar ve aşağıdaki gelişmeler önümüzdeki günlerde fiyatın net bir yön çizmesini sağlayabilir.

  • 23 Mayıs ABD PMI verileri
  • 24 Mayıs Fed Tutanakları
  • 26 Mayıs ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri

PMI düşük, Fed Tutanakları faiz tavanı ilanına yakın olduğuna dair sinyallerle ve Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri beklenti altı gelirse kripto paralar yükseliş için gerekli desteği bulabilir. Şimdilik 24 saat sonra yapılacak Fed Başkanı konuşması kısa vadede fiyatı etkileyebilecek en önemli gelişme gibi görünüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
İlgili Yazılar
Son Dakika: Bitcoin Neden Düşüyor? Yarım Saatte Aniden Çakıldı!
Son Dakika: Bitcoin Neden Düşüyor? Yarım Saatte Aniden Çakıldı!
ChatGPT 2033’e Kadar Kripto Paralarda 8 Büyük Şey Olacak Diyor!
ChatGPT 2033’e Kadar Kripto Paralarda 8 Büyük Şey Olacak Diyor!
Şaka Gibi! 110 Milyar Dolarlık Rezaletten Kripto Paraları Sorumlu Tuttu!
Şaka Gibi! 110 Milyar Dolarlık Rezaletten Kripto Paraları Sorumlu Tuttu!
Son 5 Haftada 85.000’e Yakın BTC Daha Eklendi: Balinalar, Yeniden Birikim Aşamasına mı Geçiyor?
Son 5 Haftada 85.000’e Yakın BTC Daha Eklendi: Balinalar, Yeniden Birikim Aşamasına mı Geçiyor?
Yine Bilecek Mi? Uzman Kripto Yorumcusu Haftalar İçinde Dedi!
Yine Bilecek Mi? Uzman Kripto Yorumcusu Haftalar İçinde Dedi!
Federal Rezerv Cephesinden Yeni Enflasyon Açıklaması: Bitcoin (BTC) Nasıl Etkilenecek?
Federal Rezerv Cephesinden Yeni Enflasyon Açıklaması: Bitcoin (BTC) Nasıl Etkilenecek?
Popüler Altcoin İçin Tarihi Gelişme! Devlet, Bankalar ve Dev Şirketlerin Olduğu Masanın Parçası Oldu!
Popüler Altcoin İçin Tarihi Gelişme! Devlet, Bankalar ve Dev Şirketlerin Olduğu Masanın Parçası Oldu!
Ünlü İsim Bu Kez Ters Köşe Yaptı! “Alım Fırsatı Sunuyor” Dediği Altcoin’i Açıkladı! İşte O Altcoin!
Ünlü İsim Bu Kez Ters Köşe Yaptı! “Alım Fırsatı Sunuyor” Dediği Altcoin’i Açıkladı! İşte O Altcoin!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023