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Bitcoin fiyatı dün ve önceki günlerde olduğu gibi 27.000 dolar seviyesine yakın seyrediyor. Ara düşüşler dışında fiyat dar bir aralıkta işlem görüyor. Peki ama neden? Daha da önemlisi bir sonraki aşamada kripto paraları neler bekliyor? Güncel veriler, beklentiler ve kripto para tahminlerini ele alıyoruz.

Kripto Paralar Neden Durgun?

BTC 27.000 dolarlık fiyat bölgesine adeta demir attı. Glassnode‘a göre, fiyat hareketindeki kayda değer artışlara rağmen, 2023’teki İkili Bitcoin Coin Günü Yıkımının mevcut seviyesi, 2021 birincil boğa piyasası sırasında görülen yüksek yıkıma kıyasla düşük kalıyor. Veri sağlayıcısına göre bu durum, uzun süredir elde tutulan Bitcoin’lerin uzun süredir devam eden taban çizgisine göre hareketsiz kaldığını ve henüz el değiştirmediğini gösterdi.

BTC‘nin Ortalama Dolar Yatırım Yaşı metriği de bunu doğruluyor. Santiment’e göre, bir varlığın MDIA’sı arttığında (çoğu coin için tipik olarak olduğu gibi), bu varlıkla ilişkili yatırımlar zaman içinde giderek daha az aktif hale gelir. Bununla birlikte, bu metrik aylara yayılan uzun bir süre boyunca yükseldiğinde, genellikle ilgili varlığın ağı içinde durgunluğa işaret ettiği için endişe vericidir. Böylece fiyatın artması güçleşir.

Santiment’ten alınan veriler, Bitcoin’in MDIA’sında Şubat ayından bu yana tutarlı bir yükseliş eğilimi göstererek, uzun süredir elde tutulan tokenlerin el değiştirmeyi reddettiğini ortaya koydu. İlginçtir ki bu durum, yılın ilk çeyreğine damgasını vuran önemli fiyat artışına rağmen oldu. Yatırımcıların alım satımdan kaçınıyor olması piyasadaki likiditeyi de kuruttu. Bundan dolayı Bitcoin fiyatı dar bir aralıkta sıkışıp kalmış gibi görünüyor.

Elbette bu durum altcoinleri de durgulaştırıyor.

Bitcoin ve Altcoinler Yorum

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin için momentum göstergeleri düşüşe işaret ediyor. Para Akışı Endeksi (MFI) aşırı satışları vurguluyor. RSI nötr bölgenin altında ve 42,7’ye kadar geriledi. Chaikin Para Akışı, 16 Mayıs’ta negatif aralığa geriledi ve o zamandan beri orada bu da BTC paritelerinden para çıkışına yani devam eden bir düşüşe işaret ediyor.

1000 ila 10.000 BTC arasında varlığa sahip adresler yatay fiyat hareketine rağmen artsa da Bitcoin fiyatındaki negatiflik altcoinleri çok daha olumsuz etkiliyor. Yarın akşam 18:00’da Powell tarafından yapılacak açıklamalar ve aşağıdaki gelişmeler önümüzdeki günlerde fiyatın net bir yön çizmesini sağlayabilir.

23 Mayıs ABD PMI verileri

24 Mayıs Fed Tutanakları

26 Mayıs ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri

PMI düşük, Fed Tutanakları faiz tavanı ilanına yakın olduğuna dair sinyallerle ve Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri beklenti altı gelirse kripto paralar yükseliş için gerekli desteği bulabilir. Şimdilik 24 saat sonra yapılacak Fed Başkanı konuşması kısa vadede fiyatı etkileyebilecek en önemli gelişme gibi görünüyor.