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Geçtiğimiz 10 yılda kripto para piyasaları heyecan verici bir hızda büyüdü. Kripto devasa kazançlar elde etti. Şimdiyse 4 yıllık döngülerin sonuncusunun ayı piyasası içindeyiz ve yatırımcılar heyecanla 2024 yılını bekliyor. Peki çok daha uzun vadede 2033 yılına kadar kripto paralarda neler olacak?

Bitcoin Benimsemesi

İlk olarak ChatGPT, BTC ve altcoinlerin küresel finans ağının önemli bir parçası haline gelmesini ve işlemler için kullanılmasını öngördüğü için bu zaman dilimi içinde “daha fazla ana akım benimseme” olacağını belirtti.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde bu alanda önemli gelişmeler oldu. Visa ve Mastercard kripto para şirketleriyle önemli anlaşmalar yaptı ve buna devam ediyor. Geçen yıl sektörde yaşanan aksaklıklara rağmen, Visa’nın kripto başkanı kısa süre önce şirketinin konuyla ilgili heyecanının devam ettiğini açıkladı.

Kripto Para Yasaları

Yapay zekâ sohbet botu benimseme arttıkça küresel gözlemcilerin sektörün gelişimini daha yakından takip etmek isteyeceğini öngördü. En büyük kripto şirketlerinden bazılarına ev sahipliği yapmasına rağmen ABD halen kripto şirketlerini yaptırımlar yoluyla terbiye etmeye çalışıyor. Fakat yine de düzenleme çabaları var. Önümüzdeki 1 ay için stablecoin konusunun yasal zemine oturtulması bekleniyor.

Kripto Paralar Kurumsal Yatırım

Birkaç yıl önce, COVID-19 salgınından hemen sonra kurumların bu alana girdiğini gördük. Bir tarafta, Ben Miller, Stan Druckenmiller ve Paul Tudor Jones gibi çok sayıda önde gelen eski yatırımcı, diğer yatırım seçeneklerini ve Fed’in para politikasını eleştirirken Bitcoin ve bazı altcoinlere desteklerini açıkladı.

Öte yandan Fidelity gibi devler kripto paraları daha fazla yatırımcıya ulaştırmak için geçtiğimiz yıl sonunda önemli adımlar attı. Bunun önümüzdeki 10 yılda katlanarak büyümesi bekleniyor.

Finansal Hizmetler Etkileşimi ve Blockchain’in Benimsenmesi

ChatGPT, kredi ve banka kartı kullanımının yanı sıra, kripto para birimlerinin ve blockchain teknolojisinin finansal sistemin diğer bölümlerine başarılı bir şekilde entegre edilebileceğini tahmin ediyor.

Sürdürülebilirlik

Elon Musk’ın Tesla’sı da dahil olmak üzere birçok yatırımcının BTC pozisyonlarından geri çekilmesi ve madencilere kömür yakıtlarını kullanmayı bırakıp daha sürdürülebilir ve yeşil enerji kaynaklarına yönelmeleri için yaptığı baskıyı hepimiz hatırlıyoruz.

Bu aynı zamanda geçtiğimiz yıl Ethereum’un PoS konsensus mekanizmasına geçmesinin de sebeplerinden biri. ChatGPT, çevresel kaygılar artmaya devam ettikçe sürdürülebilirliğin önümüzdeki on yıl içinde sektörde büyük bir rol oynayacağını düşünüyor.

DeFi Genişlemesi

DeFi yıllardır var olmasına rağmen, 2020’de popülerlik kazandı. Bununla birlikte, bu büyük ve hızlı benimseme, sektörün ölçeklenebilirlik eksikliği, bariz dolandırıcılıkların varlığı, hileli projeler ve güvenlik sorunlarının yanı sıra ciddi sorunları beraberinde getirdi.

FTX borsasının yatırımcılarını dolandırmasıyla bu alandaki benimsemenin katlanarak artması bekleniyor. Yatırımcılar borsa risklerini azaltmak için merkezi olmayan cüzdanlar aracılığıyla yatırım yapma fikrine daha yatkın hale geldi.

Bununla birlikte ChatGPT, DeFi’nin sorunlarını geride bırakacağına, kullanıcı deneyimini iyileştireceğine ve finans sektörünün hayati bir parçası haline geleceğine inanıyor.

Teknolojik Yenilikler

Son olarak, yapay zekalı sohbet botu sektöründeki yeniliklerden bahsetti. Sonuçta, Bitcoin ağı ve takip eden 15 yıl içinde ortaya çıkan diğer birçok proje başlı başına bir yeniliktir. Proof of Work, sorunlarına rağmen, Proof of Stake’in ve çoklu varyasyonlarının başlatılmasına yol açtı. Şimdiye kadar, blockchain’in DeFi, NFT’ler, oracle’lar gibi farklı amaçlara sahip çok sayıda ve çeşitli protokollerin geliştirilmesine izin verdiğini gördük.

“Şu anda tahmin edemediğimiz özelliklere ve kullanımlara sahip yeni kripto paralar ortaya çıkabilir. Bunlar teknolojideki ilerlemelerden ya da toplumdaki değişen ihtiyaç ve koşullardan kaynaklanabilir.”

Son olarak ChatGPT gelecekten bahsederken NFT’lere değinmedi.