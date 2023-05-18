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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.200 dolar seviyesini kaybetti ve yükseliş sona ermiş gibi görünüyor. Kısa süren 27.600 dolar testi başarıya ulaşamadı. Yarın akşam Fed başkanı tarafından yapılacak açıklamalar kısa vadede hayati öneme sahip olacak. Peki gelecekte performansıyla Bitcoin’i sollayabilecek kripto paralar hangileri?

Ethereum (ETH) Geleceği

Bitcoin bu yıl %65 yükselmiş olabilir, ancak 2023’ün ikinci yarısında ondan daha iyi performans gösterebilecek birkaç kripto para var. Bunlardan ilki de Ethereum ağının yerel kripto para birim Ether’dir. İlk olarak Ethereum ekonomik zayıflığın 2023’ün ikinci yarısı için ana anlatı olacağını düşünüyorsanız tutmak için en iyi alternatiflerden biri. Bunun nedeni Ethereum’un oldukça iyi çeşitlendirilmiş bir kripto ekosistemine sahip olmasıdır. Bazı kriptolar belirli bir konuda iyiyken, Ethereum NFT’den DeFi’a kadar hemen hemen her konuda iyidir. Ethereum’a yatırım yaparak, portföyünüzde kripto bulundurmanın riskinin bir kısmını çeşitlendirmiş olursunuz.

2022’deki The Merge’den sonra Ethereum, 2023’te kripto stake etme ile ilgili başka bir yükseltme yaptı. Ağ bir süredir deflasyonist ve aktivite arttıkça dolaşımdaki arz azalıyor. Bu da negatif enflasyon nedeniyle zaman geçtikçe elde tutulan Ether’in değerlenmesi gerektiğini gösteriyor.

Solana (SOL) Geleceği

Solana bu yıl yaklaşık %110 artış gösterdi ve bir inovasyon merkezi olmaya devam ediyor. Solana‘nın en son yeniliği Saga kripto telefonu ve potansiyel bir oyun değiştirici. Öte yandan FTX çöküşünün getirdiği negatif hava gün geçtikçe dağılıyor. Solana halen hızlı ve ucuz.

Gelecekte Web3 diye bir şey göreceksek Solana gibi ağların öneminin arttığını da göreceğiz. Çünkü çoğu yatırımcı tek bir işlem onayı için onlarca dolar hatta 1 dolar bile ödemek istemeyecektir. Düşünsenize blockchain tabanlı bir oyun oynuyorsunuz ve daha fazla NFT cinsinden cephane veya silah için her seferinde 21 TL işlem ücreti ödemeniz gerekiyor. Fakat Solana da bu sıfıra yakındır. Bu yüzden önümüzdeki 6 ay SOL Coin fiyatı BTC’den daha iyi performans gösterebilir. Üstelik fiyatın FTX çöküşünden dolayı aşırı satışlarla bugün olduğu noktaya geldiğini de unutmamak gerekiyor.

Stacks (STX) Coin Geleceği

Son olarak, Bitcoin için layer2 çözümü olan Stacks dikkat çekici görünüyor. Ethereum için Arbitrum neyse Bitcoin için Stacks aynı şeydir. Bitcoin için tartışmasız en popüler Layer-2’dir. Akıllı sözleşme işlevselliğine odaklanan Stacks, Bitcoin ekosistemini inşa etmek için çalışıyor.

Geçtiğimiz iki ay içinde, Bitcoin için NFT’lerde ve meme coin’lerde bir popülerlik patlaması yaşandı. Görünüşe göre artık herkes Bitcoin NFT’leri satın almak ve Bitcoin kripto tokenlerini alıp satmak istiyor. Stacks bundan fazlasıyla yararlandı. Piyasa Bitcoin NFT’leri hakkında konuştuğu sürece STX Coin’in fiyatı artabilir.

Bitcoin yükseldiğinde, Stacks de yükselir. Dolayısıyla, Bitcoin bugüne kadar %62 artış gösterirken, Stacks %200’den fazla artış göstermiştir. Ancak Bitcoin düştüğünde, Stacks kesinlikle darbe alıyor. Bu nedenle, son 30 gün içinde Bitcoin yaklaşık %10 düşerken, Stacks neredeyse %27 düştü.

Tüm bu yükseliş senaryoları Bitcoin fiyatının devasa kayıplar yaşamadığı dünyada gerçekleşebilir.