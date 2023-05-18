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Mart ayında ABD piyasaları ciddi bir dalgalanma yaşadı. İlk çeyrek ülkedeki bankalar için tam bir kaostu. Bankalar risklerini doğru ayarlayamadığı için iflas etti. Elbette tek suçlu onlar da değildi. Fed faizleri olağanüstü hızda artırdı ve düzenleyici kurumlar bankaların kırılganlığından habersizdi. Ancak halen kripto suçlu ilan ediliyor.

ABD Bankaları İflas

Mart ayında hız kazanan iflaslar halen bitmiş değil ve ikinci çeyrek raporları da geldiğinde muhtemelen mevduatları beklenenden hızlı azalan yeni bankaların iflas ettiğini gelecekte göreceğiz. Fed ve ABD’liler buna hazırlanıyor. Bir kısmı parasını daha büyük bankalara (çok düşük faizle) taşırken önemli bir bölüm bunu sistem dışına çıkarıyor.

Bitcoin (BTC) meraklısı ve ABD Senatörü Cynthia Lummis, çökmüş olan Signature Bank’ın eski başkanını eleştirerek, yöneticinin kurumun çöküşü için sorumluluk almaktan kaçındığını iddia ediyor. Kısa süre önce yapılan Senato Bankacılık Komitesi’nin oturumunda eski Signature Bank başkanı Scott Shay yaşadıkları çöküşten kripto paraları sorumlu tuttu.

Kripto Paralar Suçlu Mu?

Signature iflas etmeden önce ABD’deki birkaç popüler kripto şirketiyle çalışıyordu. Tether ve Binance dahil birçok şirket onunla çalıştı. Şirketler müşteri mevduatlarını burada tutuyordu ve müşterilerinin USD cinsinden çekim taleplerini böyle karşılayabiliyorlardı. Kurumun çöküşünün ardından, Signature Bank’ın çöküşünün kripto endüstrisi ile olan ilişkisinden kaynaklandığına dair ağır imalar vardı.

Shay’in Signature Bank’ın çöküşüne ilişkin ifadesinde, 2022’deki kripto ayı piyasası sırasında yaşanan olayların bankanın mücadeleleri üzerinde etkisi olduğunu belirtti.

“2022’nin ikinci yarısında, dijital varlık sektörü artan bir dalgalanma yaşadı ve düzenleyiciler endişelerini dile getirdi. Signature Bank bu gelişmeleri ciddiye aldı ve sadece birkaç ay içinde dijital varlık mevduatlarını önemli ölçüde azalttı. Ne yazık ki, gerçekten olağanüstü ve benzeri görülmemiş bir dizi olay hızla gelişti… Yine de, Signature Bank’ın o gün meydana gelen ekonomik depreme dayanabileceğinden emindim. Banka iyi sermayelendirilmişti. Banka ödeme gücüne sahipti – aslında her zaman ödeme gücüne sahipti, en son zamanlarda bile varlıkları yükümlülüklerinden oldukça fazlaydı. Ve bankanın faaliyetlerine devam etmek ve ilave çekilmelere dayanmak için iyi tanımlanmış ve sağlam bir planı vardı. Her ne kadar bankanın fırtınayı atlatabilecek güçlü bir konumda olduğuna inansam da, düzenleyici kurumların durumu farklı gördüğü aşikârdı. Düzenleyiciler 12 Mart Pazar günü Signature Bank’a el koydular.”

Shay’i sorguya çeken Senatör Lummis, bankacılık yöneticisinin bankanın kendi uygulamaları yerine neredeyse yalnızca dijital varlık sektörüne odaklanmasından endişe duyduğunu söyledi. Bir bankaya para yatırdığınızda ve çekmek istediğinizde paranızın yerinde olmasını beklersiniz. Ancak Signature eldeki mevduatları faiz artırımlarından önce hazine tahvillerine yatırdı. Sonrasında elindeki kağıtların değeri faiz arttığı için düştü ve bunları iskontolu satmak zorunda kaldı. Burada bahsedilen iskonto maliyeti müşteri mevduatlarından karşılandı. Şimdi de iflasına gerekçe olarak kripto para şirketlerinin müşterilerinden gelen yoğun çekim talebini gerekçe gösteriyor.

Sorun şu ki bir banka bu tarz yoğun talepleri karşılayabilecek güçte olmalıdır ve eğer bu konumda değilse sorun kriptonun değil bankanındır.