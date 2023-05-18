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  •   Sıcak Gelişme: Coinbase One Nedir? Kripto Para Borsasının Adımı Milyonları İlgilendiriyor!

Sıcak Gelişme: Coinbase One Nedir? Kripto Para Borsasının Adımı Milyonları İlgilendiriyor!

Özet

  • Coinbase aboneli hizmeti Coinbase One'ı başlattı.
  • ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve İrlanda'da bugün itibariyle erişilebilir olacak.
  • Birkaç ay içinde 35 ülkeden kullanıcılar bu hizmete erişebilecek.
18:48
18 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ayı piyasasında hacimler düşer ve bu dönemler kripto para borsaları için zor zamanlardır. Coinbase alternatifler arıyor. Düzenleyici baskının da onu yönlendirmesiyle global borsayı faaliyete geçiriyorlar. Ancak ekstra gelir için daha fazlasına ihtiyaçlar var. Coinbase One istedikleri şeyi verebilir.

Coinbase One Nedir?

Dünyanın en büyük ikinci kripto borsası Coinbase, kripto ekonomisi düşüş piyasasında mücadele ederken kullanıcıları elde tutmak ve gelirini büyütmek için 35 ülkede Coinbase One adlı abonelik hizmetini başlatıyor. Coinbase One ilk olarak 2021 sonbaharında beta olarak tanıtıldı ve bugünden itibaren ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve İrlanda’da halka açık olacak. Şirket, hizmeti önümüzdeki aylarda diğer 31 Avrupa ülkesinde de kullanıma sunacak.

Coinbase ürün yönetimi kıdemli direktörü Phil McDonnell’a göre abonelik hizmeti, işlem ücreti alınmaması, daha yüksek stake ödülleri, 7/24 müşteri desteği ve önceden doldurulmuş vergi iadesi belgeleri gibi bir dizi özellik sunuyor.

Şirket üç gündür sosyal medya hesabı üzerinden geri sayım yapıyordu. Muhtemelen açıklamaya hazırlandıkları müjde buydu.

Coinbase One Abonelik

Borsanın geliri geçmişte ağırlıklı olarak işlem komisyonlarından geliyordu. Ancak kripto kışı hacimleri erittiği için Coinbase borsasının alternatif yollar araması gerekti. Coinbase ürün yönetimi kıdemli direktörü Phil McDonnell 18 ay öncesine göre kripto para piyasalarında çok fazla şeyin değiştiğini söylüyor.

“İnsanlar geliyor, alım satım yapıyor, bir ücret ödüyor ve ilişki buydu. Bundan 18 ay ila iki yıl önceki boğa piyasası boyunca tonlarca büyüme oldu, ancak müşterilerin kalmasını istedik. İlham kaynağımız buydu. Müşterilerimizle nasıl daha uzun, daha derin bir ilişki kurabiliriz bunları araştırdık”.

Şirketin yeni stratejisi şimdilik işe yarıyor gibi görünüyor. Coinbase‘in abonelik ve hizmet gelirleri bir önceki yıl 152 milyon dolarken bu yılık ilk çeyreğinde %138 artışla 361 milyon dolara yükseldi. Şirketin 2022 4. çeyrek hissedar mektubuna göre, genel olarak abonelik ve hizmet gelirleri 2020’de 50 milyon doların altındayken 2022’de 17 kattan fazla artarak 793 milyon dolara ulaştı.

Güncelleme: Coinbase geri sayımı bitti ve tahmin edildiği gibi sebebi Coinbase One duyurusuymuş. Abonelik bedeli 29,99 dolar olacak ve kullanıcılar şimdiden 30 günlük ücretsiz deneme talep edebilecek.

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