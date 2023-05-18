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Meme coin denince akla gelen ilk kripto para kesinlikle Dogecoin (DOGE) olarak biliniyor. Elon Musk’ın favori kripto para birimi ve hatta bir noktada şaka olarak Elon Musk’ın fahri yapan kripto para projesi, Binance CEO’sundan ise tepki çekmiş gibi duruyor.

CZ’den DOGE Göndermesi

Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, sektörün en önemli isimlerinden birisi. CZ, kripto para sektörüne yönelik yaptığı az ama öz açıklamaları ile biliniyor. CZ’nin bu seferki açıklaması i hem Elon Musk’ı hem de Dogecoin yatırımcılarını ilgilendiriyor.

Binance CEO’su CZ, 17 Mayıs tarihinde katıldığı bir Twitter spaces yayınında Dogecoin hakkında konuştu. CZ, çarşamba günü yaptığı “bana istediğini sor” etkinliğinde gelen DOGE sorusunu yanıtladı. CZ, Dogecoin hakkında kendisini şaşırtan durumu şöyle açıkladı:

“Beni gerçekten şaşırtan bir meme coin aslında Dogecoin oldu. Süper uzun bir kalıcılık elde etti. Bunun çok uzun zaman önce yok olmasını bekliyordum. Ancak Elon Musk buna yüklendi ve belki de bunun varoluş süresini uzattı.”

CZ. ve Elon Musk Tansiyonu Artıyor

CZ aslında bu ifadesi ile Dogecoin’in hala ortadan silinebileceğini ima etmiş gibi gözüküyor. Elon Musk’ın kripto paralara ve özellikle DOGE’a olan ilgisi bilinen bir gerçek. Burada ilginç olan detay ise CZ’nin bu hafta Elon Musk’ı da takipten çıkması oldu. Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma girişiminin yatırımcılarından olan Binance yani CZ, bu takipten çıkma ile de dikkat çekmişti. CZ’nin şimdi Elon’ın çocuğu gibi görünen DOGE hakkında böyle bir açıklama yapması, karşılık getirebilir.

Binance CEO’su CZ, bir tokenın veya kripto paranın temel bir amaca hizmet edip bir hizmet sunması gerektiğini vurguladı. Hizmet odaklı değerin en güçlü değer olduğunu belirten CZ, sadece BTC ve BNB yatırımına sahip olduğunu da açıkladı. Aslında bu, CZ’nin Twitter profilinde de yer alan bir bilgi olarak görülüyor. DOGE fiyatı ise bu yoruma rağmen 24 saat içerisindeki yükselişini %0,7 oranında devam ettiriyor. Elon Musk’ın ise bu yoruma cevap vermesi beklenebilir ve DOGE yeniden hareketlenebilir.