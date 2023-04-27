Kripto para dünyasının en eski ve popüler isimlerinden biri, ancak ona düşman.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının yıllardır yakından tanıdığı bir isim ve Dogecoin’in kurucuları arasında yer alıyor. Buna rağmen DOGE kurucusu kripto sektörüne hep mesafeli kaldı. Son yaptığı yorumlar da bunu destekliyor. Peki neden böylesine sert bir yorumda bulundu? Kimleri hedefliyordu?

Dogecoin Kurucusu

DOGE kurucusunu kriptoyla ilgilenenler yakından tanıyor, ilgilenmeyenler ise Twitter CEO’su Elon Musk ile sık sık girdikleri ikili diyaloglardan biliyor. Elon Musk onunla sohbet etmekten keyif alıyor ve paylaştığı caps/meme’lere bayılıyor. Twitter’da Shibetoshi Nakamoto olarak bilinen DOGE kurucusu Billy Markus, kısa süre önce yaptığı paylaşımda Dogecoin’in, daha da kötüye gittiğini söyledi ve kripto sektörüyle alay etmek için başlatıldığını tekrar hatırlattı.

“DOGE 10 yıl önce, o zamanki ortamın ne kadar aptalca olduğuyla dalga geçmek için yapıldı. Şimdi daha da aptalca ve insanlar sadece birbirlerine karşı poker oynuyor ve çantalarını birbirlerinin üzerine atmaya çalışıyor. Bu beni rahatsız etmiyor, hepsi bu. Lütfen beni taciz etmeyi bırakın.”

Markus, on yıldan uzun bir süre önce kurduğu ancak artık hiçbir ilgisi olmayan Dogecoin yüzünden taciz edilmekten bıktığını söylüyor. Ayrıca kripto sektörünün bazı “berbat, acımasız insanları” barındırdığını da ifade ediyor.

Dogecoin Kurucusunun Açıklamaları

Birkaç soruya cevap veren Markus ilk olarak Dogecoin’i temsil etmediğini söyledi. DOGE ile herhangi bir profesyonel ilişkisi olmadığın da ifade eden isim 10 yıldır Dogecoin’e dokunmadım diyor. Peki diğer kripto paraları takip ediyor mu? Veya onların başarısını kıskanıyor mu?

“Gerçekten umurumda değil, sadece nüfuz için taciz edilmekten ve saldırıya uğramaktan hoşlanmıyorum… Bu çok aptalca çünkü bu benim projem değil, daha 10 yıl önce kurdum. Bununla ilgili çok saçma anlatılar var, ‘sağlamdı’ falan filan. Bu alan gerçekten çok kötü zalim insanlarla dolu. En azından iyi olanlar da var.”

Ayrıca, 1.000 dolarını 100 bin dolar yapmak için “memecoinlere mi yoksa NFT’lere mi?” yatırım yapmak isteyeceği soruldu. Buna da Markus “hiçbiri” yanıtını verdi.

Bitcoin fiyatı bugün 29.890 doları gördükten sonra bir miktar satışlar düşüşe geçti ve yazı hazırlandığı sırada 29.657 dolarda bulunuyor.