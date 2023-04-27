XRP, SEC ile yaşadığı dava sebebiyle bir türlü istediği fiyat seviyesine ulaşamıyormuş gibi görünüyor. Peki şu anda fiyat durumu ne?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa genelinde zaman zaman yaşanan düşüşler, XRP’nin yalnız başına gerçekleştirdiği Mart rallisi sırasında elde ettiği kazançların bir kısmını sildi. Varlık, 29 Mart’ta gözlemlenen 0,5850 dolarlık yerel zirveden bu yana %20’nin üzerinde düşüş gösterdi. Bu aralıklı düşüşlerin ardından, XRP şu anda 0,40 dolar bölgesine düşmeye karşı savunma hattında.

XRP Ne Olur & XRP Coin Kaç Dolar?

Devam eden düzeltme, boğalar fiyat noktasının üzerinde bir geri dönüş yapmadan önce XRP’yi dün 0,4329 dolara kadar düşürdü. Ripple vs. SEC davasına ilişkin kararın gecikmesi yatırımcıların endişesini arttırarak XRP’yi daha geniş bir piyasanın insafına bıraktı.

Sonuç olarak, piyasa genelindeki düşüş, XRP’nin mevcut düzeltmesini savunan azalan bir trend çizgisi ile son geri çekilmesini tetikledi. Mütevazi bir geri dönüşe rağmen XRP 0,46 doların üzerindeki konumunu sağlamlaştıramadı ve 0,45 doların altına bir düşüşün daha yaşanabileceğini teyit etti.

XRP, 29 Mart ve 18 Nisan tarihleri arasında gözlemlenen uzun bir konsolidasyonun ortasında, günlük grafikte simetrik bir üçgen oluşturarak yukarı ya da aşağı yönlü bir kırılmanın mümkün olduğunu gösterdi. Varlık aşağı yönde kırıldı ve o zamandan beri düşüş trendinde kaldı.

XRP, 0,40 dolara düşmeye karşı sağlam bir direnç göstermesi için 0,45 dolar fiyat seviyesinin üzerinde kalmalı. XRP’nin 0,40 doların üzerindeki son savunma hattı 0,43 dolar fiyat seviyesidir ve bu seviye kırılırsa 0,40 dolar bölgesine bir düşüş yaşanabilir.

Kripto Analisti XRP’yi Değerlendirdi

Önemli bir analist olan Egrag Crypto, daha önce XRP’nin yakında 0,40 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini belirtti. Ayılar düşüş trendini uzatırsa, XRP’nin bir sonraki desteği Mart ortasının en düşük seviyesi olan 0,36 dolarda bulunuyor.

XRP son 24 saatte %3,65 düşüşle 0,4590 dolardan işlem görüyor. Varlığın 0,50 doların üzerindeki önceki yüksek seviyeleri test etmesi, 0,45 doların altındaki bir düşüşe karşı sağlam desteği sürdürme kabiliyetine bağlı olabilir. XRP’nin 0,50 doların altındaki tek önemli direnci şu anda 0,48 dolar seviyesinde bulunuyor. Varlık bu noktayı aşabilirse, 0,50 dolara doğru bir yükseliş yaşanabilir.