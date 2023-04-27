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Kripto para piyasaları son derece hareketli ve ilk çeyrek raporları gelmeye devam ediyor. Ripple da bugün yayınlandı. CEO’su devam eden düzenleyici baskıya karşın ABD’li yetkilileri üstü kapalı şekilde tehdit etti. Peki Ripple cephesinde ilk çeyrek nasıl geçti?

Ripple Haberleri

İlk çeyrek raporu önemli başlıklara odaklanıyor. Ripple‘ın 2023’ün 1. çeyreğindeki toplam XRP satışları, alımlar hariç, bir önceki çeyreğe kıyasla 361,06 milyon ve 226,31 milyon dolar oldu. XRP Ledger on-chain etkinliği güçlü kalmaya devam etti ve merkezi olmayan borsa hacimleri 2022’nin 4. çeyreğine kıyasla 2023’ün 1. çeyreğinde %34 artarak 115 milyon dolara yükseldi. Merkezi borsalardaki XRP Ortalama Günlük Hacmi (ADV) 1. çeyrekte %46 artışla 698 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseldi.

AB, Birleşik Krallık ve BAE, kripto için lisanslama ve faaliyete dayalı çerçevelere odaklanan yeni düzenleyici rejimler önerdi. Ve bu bugün Ripple CEO’su tarafından da gündeme getirildi. Bardağın dolu tarafına bakan CEO, uzun süredir hedefledikleri ABD’den taşınma fikrinin sinyallerini veriyor gibiydi.

Son çeyrekte geliştiriciler, XRP Ledger için kullanıcıların temel protokol veya programlama dilinden bağımsız olarak dijital varlıkları ve verileri blockchainler arasında aktarmalarını sağlayacak yeni bir birlikte çalışabilirlik standardı (XLS-38d) önerdi.

Ripple İlk Çeyrek Raporu

Popüler kripto para birimi piyasa ve Ripple özelinde daha geniş kapsamlı konulara da odaklanıyor. Raporun en can alıcı bölümü aşağıdaki ilk çeyrek özetidir.

Raporda şunlar yazıyor;