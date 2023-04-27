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Ripple Kritik Raporu Yayınladı! CEO Rest Çekti!

Coinbase borsasının ardından Ripple CEO'su da ABD'den taşınma fikrini destekler sinyaller gönderiyor.
22:52
27 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları son derece hareketli ve ilk çeyrek raporları gelmeye devam ediyor. Ripple da bugün yayınlandı. CEO’su devam eden düzenleyici baskıya karşın ABD’li yetkilileri üstü kapalı şekilde tehdit etti. Peki Ripple cephesinde ilk çeyrek nasıl geçti?

Ripple Haberleri

İlk çeyrek raporu önemli başlıklara odaklanıyor. Ripple‘ın 2023’ün 1. çeyreğindeki toplam XRP satışları, alımlar hariç, bir önceki çeyreğe kıyasla 361,06 milyon ve 226,31 milyon dolar oldu. XRP Ledger on-chain etkinliği güçlü kalmaya devam etti ve merkezi olmayan borsa hacimleri 2022’nin 4. çeyreğine kıyasla 2023’ün 1. çeyreğinde %34 artarak 115 milyon dolara yükseldi. Merkezi borsalardaki XRP Ortalama Günlük Hacmi (ADV) 1. çeyrekte %46 artışla 698 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseldi.

AB, Birleşik Krallık ve BAE, kripto için lisanslama ve faaliyete dayalı çerçevelere odaklanan yeni düzenleyici rejimler önerdi. Ve bu bugün Ripple CEO’su tarafından da gündeme getirildi. Bardağın dolu tarafına bakan CEO, uzun süredir hedefledikleri ABD’den taşınma fikrinin sinyallerini veriyor gibiydi.

Son çeyrekte geliştiriciler, XRP Ledger için kullanıcıların temel protokol veya programlama dilinden bağımsız olarak dijital varlıkları ve verileri blockchainler arasında aktarmalarını sağlayacak yeni bir birlikte çalışabilirlik standardı (XLS-38d) önerdi.

Ripple İlk Çeyrek Raporu

Popüler kripto para birimi piyasa ve Ripple özelinde daha geniş kapsamlı konulara da odaklanıyor. Raporun en can alıcı bölümü aşağıdaki ilk çeyrek özetidir.

Raporda şunlar yazıyor;

“Daha geniş çaplı finansal çalkantılara rağmen, 1. çeyrekte XRP piyasalarındaki hacimler bir önceki çeyreğe kıyasla %46 artmıştır; bunun nedeni muhtemelen piyasalarda daha sonra görülen toparlanmanın yanı sıra hacimleri artırma eğiliminde olan büyük değişken olayların bir araya gelmesidir. BTC ve ETH spot hacimleri bir önceki çeyreğe göre sırasıyla %12 artış ve %12 düşüş gösterdi. Bununla birlikte, türev hacimleri BTC ve ETH’nin sırasıyla çeyrek bazda %14 ve %20 artmasıyla farklı bir hikaye anlatıyor. Spot ve türev hacimler arasındaki bu farklılık, kısmen ETH doğrulayıcılarının daha önce kilitli olan 18 milyon stake edilmiş tokenı geri çekebilmelerine olanak tanıyan başarılı Ethereum Shanghai yükseltmesi ile güvenceden kaynaklanan ek bir hacim artışı ile kaldıraç kaynaklı önemli bir ralliye işaret edebilir. İkinci çeyreğe girerken makro belirsizliğin devam edeceği açıktır. Bununla birlikte, ihtiyatlı risk yönetimi ve gerçek dünya faydasının savaşta test edilmiş bir temeli üzerine inşa edenlerin, dünya mevcut iklimden çıktığında büyümeye devam etmesini bekliyoruz.  Birçok ülke kriptoya netlik kazandırmak için yeni mevzuat ve lisanslama rejimleriyle ilerliyor. Özellikle AB’de, 27 üye devlette yeni bir lisanslama rejiminin uygulanmasıyla sonuçlanacak olan Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesine (MiCA) ilişkin nihai oylama 20 Nisan’da yapıldı. Birleşik Krallık hükümeti, stabilcoinlere ve tokenlerin finansal tanıtımına odaklanan önceki tekliflere dayanarak, kripto için yeni bir düzenleyici rejim için kapsamlı düzenleyici teklifler sundu. Sonuç olarak, sektördeki pek çok kişi Avrupa’nın kriptoyu sorumlu bir şekilde düzenleme çabalarını övdü. Orta Doğu’da BAE, sanal varlıkları düzenleyen yeni bir yasayı kabul ederek ülkenin federal düzeyde kripto para birimleri için ilk düzenleyici rejimini oluşturdu. Buna ek olarak, Dubai’de Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA), faaliyetlere dayalı kural kitaplarından oluşan kripto için düzenleyici rejimlerini yayınladı. Bu aynı zamanda şirketlerin VARA tarafından yetkilendirilmesinin ve Dubai içinde (uluslararası serbest bölgeler yerine) kripto faaliyeti yürütmesinin yolunu açıyor. Avustralya Merkez Bankası ve Hazinesi, Dubai’deki kripto şirketleriyle özel toplantılar düzenledi.”

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