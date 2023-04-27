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15 Dolar Son Durak Mı? Popüler Altcoin İçin Zor Saatler!

Popüler altcoin için muhtemel seviyeler hangileri? Yatırımcıları neler bekliyor?
22:25
27 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki spekülatif hareketler devam ediyor ve Bitcoin dün bu saatlerde düşerken şimdi tam tersine yöne hareket ediyor. Yatırımcıları endişelendiren şey dünkü hacimli satışlardı ve Nisan ayında milyarlarca dolarlık sebepsiz satışlara alıştık. Peki Avalanche (AVAX) cephesinde son durum ne?

Avalanche (AVAX)

Geçtiğimiz hafta Avalanche (AVAX) fiyatı, yalnızca %10 küçülen altcoin piyasalarıyla orantısız bir şekilde %23 düştü. Piyasadaki arz fazlası, AVAX’ı çevreleyen düşüş momentumunun devam edebileceğini gösteriyor. Avalanche, kripto piyasalarındaki son daralmadan en kötü etkilenen Layer-1 coinlerinden biri oldu. Altcoin piyasası iki işlem gününde toparlanmış olsa da, ayılar hala AVAX fiyat görünümünü sıkı bir şekilde kontrol ediyor gibi görünüyor. Üstelik bu durum Bitcoin fiyatı 29.800 doları zorlarken de devam ediyor.

Küresel kripto piyasasındaki son yükselişe rağmen, AVAX sahipleri henüz düşüş pozisyonlarını kapatmadı. En büyük borsalardan gelen toplam alım/satım emirlerini gösteren borsa piyasa derinliği grafiği, AVAX’tan gelen aktif satış emirlerinin şu anda talepten daha ağır bastığını gösteriyor.

AVAX Yorum

Satış pozisyonlardaki yoğunluktan dolayı negatif seyreden fiyat sosyal medya hacmindeki değişimin de desteğiyle önümüzdeki saatlerde daha fazla düşebilir. Diğer taraftan Global In/Out of The Money Around Price (GIOM) verileri bize fiyatın muhtemelen 16,5 dolara kadar gerileyeceğini gösteriyor. Bu düşüş eğilimi devam ederse Avalanche bir sonraki önemli destek seviyesi olan ve yaklaşık 566.000 adresin 8,7 milyon AVAX tuttuğu 14 dolar desteğine gevşeyebilir.

Tersine, AVAX 19,80 dolardaki satış duvarı aşılırsa 24 dolara doğru bir fiyat rallisine kapı aralayacaktır. Özetle şimdilik popüler Ethereum rakibi için beklenti 16,5 dolara kadar düşüş yönünde ve alıcılardaki muhtemel canlanma daha büyük kayıpları telafi edecek. Bitcoin fiyatının günlük kapanışta 30.200 doları aşması halinde düşüş senaryosu genel piyasa hissiyatındaki sıçrama nedeniyle ortadan kalkabilir. Bugün ve tüm ay boyunca gelen veriler Fed’in önümüzdeki hafta aşırı şahin bir duruş benimsemesine ihtiyaç olmadığını vurguluyor. Piyasa da bu beklentiyle güçlü kalabilir.

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