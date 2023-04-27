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Sıcak Gelişme: Potansiyel Coinbase Kripto Davasında Kritik Adım Geldi! Bitcoin Neden Yükseliyor?

Coinbase borsası SEC'in hamlesinin ardından geri adım atmıyor. Mahkemede hesaplaşacaklar ve Coinbase şimdiden güçlü silahlar kuşandı.
22:32
27 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

SEC’in Wells bildirimi o gün piyasaları olumsuz etkilemişti ancak ilk şokun ardından ciddi bir dalgalanma görmedik. Benzer şekilde Binance davasının da fiyatı fazlaca etkilemeyişi artık yatırımcıların düzenleyici baskıya karşı bağışıklık kazandığını gösteriyor. Diğer taraftan Ripple’ın yıllar süren mücadelesi kripto yatırımcılarına yeni bir şey öğretti. Mahkemedeki savaş dünyanın sonu değil. Evet tam olarak böyle ve Coinbase elinden geleni yapacağını taahhüt ediyor.

Coinbase Davası Son Durum

Kripto para borsası Coinbase biraz önce yaptığı açıklamada, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan alınan bir Wells Bildirimine yanıt verdiğini ve kurumu SEC’in kendi iyiliği için şirkete karşı yaptırım uygulamamaya çağırdığını söyledi. Coinbase, ABD’nin önde gelen kripto para borsasıdır ve 2021’de Nasdaq’ta listelendiğinde halka açık bir şirket haline gelmiştir. Şirket, Nasdaq’ta listelenmesine izin vererek SEC‘in Coinbase’in işinin yasadışı olduğunu düşünmediğini ima ettiğini savundu.

“Komisyon Nisan 2021’de Coinbase’in temel işlerinin menkul kıymetler yasasını ihlal ettiğine inansaydı, kendi yetkisi gereği, yatırım yapan halkı korumak için S-1’in yürürlüğe girmesini engellemesi gerekirdi”.

Coinbase ayrıca şunları yazdı;

“Anlatılacak olan hikaye, […] Komisyona gönüllü olarak işi hakkında kapsamlı bilgi sağlayarak […] sürekli olarak yasalara açıklık getirmeye ve uymaya çalışan, ancak bu bilgilerin işinin önemli bölümlerini söndürmek için gizemli bir çabayla kendisine karşı kullanılmasını sağlayan bir şirkettir”.

SEC Kripto Davası

Coinbase borsası gönderdiği cevapta platformunun menkul kıymetleri listelemediğini, Coinbase Wallet ürününün bir komisyoncu olmadığını savundu. Ayrıca borsanın stake hizmetlerinin bir menkul kıymet teklifi oluşturmadığını söyledi. Coinbase’in Davadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Katherin Manerik yaptığı açıklamada, Coinbase’in Wells Bildirimine yanıt verdiğine göre, topun SEC’in sahasında olduğunu söyledi. Manerik, ajansın suçlamada bulunmak isteyip istemediğine karar vermek için Wells Bildirimi yayınladıktan sonra altı aya kadar süresi olduğunu söyledi.

Manerik, geçtiğimiz Kasım ayında kripto para borsası FTX’in çöküşünün ardından düzenleyicilerin dijital varlıklar alanındaki aktörlere daha yakından bakmasının doğal olduğunu söyledi ve FTX‘in kurucusu Sam Bankman-Fried’in, kriptonun eski dehasına karşı bir dizi cezai suçlamaya yol açan bariz kötü yönetimine atıfta bulundu. Manerik’e göre olağandışı olan, SEC’in 2021 yılında Coinbase’e karşı yaptırım uygulama yetkisine sahip olmadığını kabul etmiş gibi görünmesi, ancak o zamandan beri düzenleyici gelişmeler olmamasına rağmen duruşunu değiştirmiş olması.

“Kongre’den aldıkları yasama yetkisi açısından hiçbir şey değişmedi. Kripto hakkında yeni kurallar yazılmadı ve yine de birkaç yıl önce kendileri için mevcut olmadığına inandıkları bir uygulama yolunda ilerliyorlar.”

Şimdi SEC’in Coinbase borsasını açık biçimde hangi altcoinleri ne şartlar altında menkul kıymet olarak müşterilerine sunduğunu açıklaması gerekiyor. Daha da acı veren şey şu, Ripple (XRP)’ın bile menkul kıymet olduğunu henüz ispat edemeyen SEC bunu yapabilecek mi? Howey testi bir varlığın menkul kıymet olup olmadığına bakar ve menkul kıymete fazlasıyla benzeyen XRP bile bu teste göre net biçimde menkul kıymet olarak tanımlanamıyor. O halde SEC, Coinbase borsasını nasıl suçlayabiliyor? Tüm bunlar düzenleyici çerçeveyi oluşturmadan önce aceleci davranan SEC’in başına ileride fazlasıyla iş açacak ve Coinbase haklı mücadelesinde zaferden emin görünüyor.

Wells bildirime cevabın ardından 30.000 dolar sınırına dayanan BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 29,650 dolardı.

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