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Altcoinler Genel Yorum! Altcoin Kralı İçin Ümitler Tükeniyor Mu?

Altcoinlerde son durum ne? Ethereum (ETH) yatırımcıları daha fazla yükseliş görecek mi?
00:30
28 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı iki gün içinde uçları yaşadı ve şimdi tekrar 30.000 doları hedefliyor. Ancak 29.800 dolar engeli zorlayıcı. BTC cephesindeki belirsizlik Ethereum (ETH)’a da yansıdı. Uzun bir aranın ardından 2.000 doları aşan yatırımcılar tekrar yeni zirvelere koşabilecek mi? Ethereum için beklentiler ne yönde?

İçerik Rehberi

Ethereum (ETH)

18-21 Nisan tarihleri arasında %13,7’lik bir düzeltme yaşamasına rağmen ETH fiyatı 1.820 dolar seviyesini koruyor. Yine de daha geniş bir zaman dilimini analiz etmek daha yapıcı bir görünüm sağlıyor, çünkü ETH üç ayda %20,8 değer kazanırken S&P 500 borsa endeksi sabit kaldı. Bununla birlikte, ETH opsiyonları ve vadeli işlem ölçümlerine göre, kazançlar profesyonel yatırımcıları yükselişe geçirmek için yeterli olmadı. Kötüleşen makroekonomik koşullar, devam eden bankacılık krizi de dahil olmak üzere kripto para birimlerinin 2023’teki pozitif ivmesini yönlendirdi. Kripto türev borsası BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes’e göre, hükümet First Republic Bank’ı kurtarmayı reddederse, iflasların tehlikeli bir zincirleme reaksiyonunu başlatabilir.

Shapella herkesi endişelendiren satış dalgasını başlatmasa da ETH fiyatının ciddi bir sorunu var. Her Fed toplantısından önce olduğu gibi yatırımcıların büyük bölümü risklerini azaltmaya odaklanıyor. Dün gelen hacimli satışları da hesaba katarsak Çarşamba gününe kadar ciddi bir yükseliş görmeyebiliriz.

ETH Yorum

Balinaların ve piyasa yapıcıların düşüş eğilimini tetikleyen, Ethereum ağında Şubat ayından bu yana azalan TVL’i ve 4 doların üzerindeki ortalama işlem ücretleridir. DefiLlama verilerine göre, Ethereum merkezi olmayan uygulamaları 24 Nisan’da TVL’de 15,3 milyon ETH’ye ulaştı. Bu, altı ay önceki 22,0 milyon ETH ile karşılaştırıldığında %30’luk bir düşüş anlamına geliyor.

Ether vadeli işlem primi 1 Nisan’daki %4,7’lik son zirvesinden şu anki %1,8 seviyesine geriledi. Bu durum, alıcıların kaldıraçlı long pozisyonlardan uzaklaştığını gösteriyor. Ether opsiyonları ve vadeli işlem piyasaları, profesyonel yatırımcıların ETH cephesinde ciddi bir toparlanma beklemediğini gösteriyor. ETH fiyatı 2.000 doların üzerine çıkarsa, bu çoğu kişi için sürpriz olacak ve altcoin kralının böyle bir hareket için BTC’nin 30.000 doları aşmasına ihtiyaç var. BTC cephesinde 30.200 dolar üstü kapanışlar başta ETH olmak üzere altcoinlere olan talebi tekrar canlandırabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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