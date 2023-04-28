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Hedef 130 Dolar! Yılların Altcoini Diriliyor! Geri Sayım Sürüyor!

Tam 100 saat kaldı ve teknik görünüm yeniden yükselişe geçti. Peki kısa ve orta vadeli hedefler neler?
01:15
28 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yeniden 29.500 doların üstünde ve altcoinlerde dikkat çeken hareketler başladı. Peki sırada ne var? Önümüzdeki aylarda halving sayesinde daha da yükselmesi beklenen popüler altcoin 130 dolar hatta ötesine gidebilir. Kısa ve orta vadeli hedefler neler?

Litecoin (LTC)

Bitcoin fiyatı 30.000 dolardan 27.200 dolara kadar düştü ve şimdi tekrar 30.000 doları hedefliyor. Tüm bunlar 26 Nisan 15:00’dan dün 19:00’a kadar oldu. Heyecan verici yükseliş ve düşüşün arkasında balinalar var ve bu volatilite altcoinleri fazlasıyla etkiliyor. LTC Coin tekrar 90 doları aştı ve yılların altcoini için artık heyecan artıyor.

Litecoin (LTC) fiyatı geçen hafta keskin bir satış yaşadı ve önemli destek seviyesinin altına indi. Haziran 2022’den bu yana yükselen fiyat Şubat ayında 105,7 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, fiyat 100 dolarlık yatay direnç alanını aşmakta zorlanıyor.

LTC Coin Yorum

Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi düşüşün devamını destekliyor ve bu reddedilme, fiyatın aynı bölgeden iki kez aşağı döndüğü ve önemli bir düşüşe yol açan bir düşüş formasyonu olan çift tepe ile sonuçlandı. Fakat son reddedilme yutan bir mum çubuğuyla sonuçlandı. Bu, düşüş trendinin tersine döndüğüne işaret eden bir mum çubuğu formasyonudur. Günlük zaman dilimindeki teknik analiz, gelecekteki fiyat için daha fazla aşağı yönlü olasılığı destekliyordu ancak direnç olarak test edilen 89 dolar seviyesinin bugün aşılmış olması umutları yeniden yeşertti.

Eğer tekrar 89 dolar altına düşerse LTC Coin için 74 dolar desteği gündeme gelecek. Ancak 90 dolar üstünde tutuna fiyat 12 aylık zirvesi olan 130 dolara doğru koşabilir. Şimdilik BTC cephesindeki pozitiflik ve LTC Coin’in güçlü duruşu ikinci ihtimali destekliyor. Kısa vadede 100 dolar direncini hedefleyen fiyat orta vadede 130 dolara ulaşabilir.

Üstelik bu yükseliş için halving iyi bir motivasyon olabilir. Tam 100 gün sonra 6 Ağustos 2023 tarihinde LTC bir sonraki ödül yarılanmasını gerçekleştirecek. Geçmiş 2 halving bize fiyatın önümüzdeki aylarda 200 dolara kadar güçlü bir ralli yaşayabileceğini söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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