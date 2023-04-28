Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları ve değer artışları kaydeden kripto para birimleri!
12:15
28 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 29.250 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde düşük oranlı değer artışları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 24 saatte ortalama %1’lik bir artış ile 1,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 29.250 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde düşük oranlarda değer artışları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1910 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 75 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Lider kripto para birimi Bitcoin’in dün akşam saatlerinden bu yana düşük oranlarda değer artışları kaydetmesi ile birlikte piyasadaki çoğu kripto para birimi yeniden yükselişe geçti. Gün içerisinde çift haneli değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu.

Internet Computer (ICP), Render Token (RNDR), Cronos (CRO), Immutable (IMX), WOO Network (WOO) ve Solana (SOL) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan BNB, Stacks (STX), Casper (CSPR), Huobi Token (HT), Optimism (OP) ve Trust Wallet Token (TWT) ise yine CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto varlıklar oldu.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Glassnode, Güncel Verilere İşaret Etti: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?
Glassnode, Güncel Verilere İşaret Etti: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?
Piyasa Gurusu Biri Dışında Diğer Altcoin’lerin Bitcoin Karşısında Erimesini Bekliyor! İşte O Altcoin!
Piyasa Gurusu Biri Dışında Diğer Altcoin’lerin Bitcoin Karşısında Erimesini Bekliyor! İşte O Altcoin!
Aman Dikkat! Kripto Uzmanından Bu Altcoin’ler İçin Merkeziyetsizlik Uyarısı!
Aman Dikkat! Kripto Uzmanından Bu Altcoin’ler İçin Merkeziyetsizlik Uyarısı!
Son Dakika: Beklenen ABD Verileri Açıklandı! Kripto Paralara Etkisi Ne Olacak?
Son Dakika: Beklenen ABD Verileri Açıklandı! Kripto Paralara Etkisi Ne Olacak?
Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne? XRP, Yeniden Kritik Direnç Seviyesine Yaklaştı!
Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne? XRP, Yeniden Kritik Direnç Seviyesine Yaklaştı!
Santiment’ten Ripple’a (XRP) Kritik Rapor! Altcoinde Güncel Veriler!
Santiment’ten Ripple’a (XRP) Kritik Rapor! Altcoinde Güncel Veriler!
Shiba Inu’da (SHIB) Son Durum! Meme Token’da Yükseliş Geliyor Mu?
Shiba Inu’da (SHIB) Son Durum! Meme Token’da Yükseliş Geliyor Mu?
Bitcoin’de (BTC) Fiyat Beklentiler Ne Yönde? Detaylı BTC Analizi!
Bitcoin’de (BTC) Fiyat Beklentiler Ne Yönde? Detaylı BTC Analizi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kemerlerinizi Bağlayın, Bu Altcoin’deki Yükselişi Kaçırmayın! Son 2 Ayın En Yüksek Seviyesi İçin Hazırlanıyor!
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023