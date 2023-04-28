CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları ve değer artışları kaydeden kripto para birimleri!

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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 29.250 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde düşük oranlı değer artışları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 24 saatte ortalama %1’lik bir artış ile 1,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 29.250 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde düşük oranlarda değer artışları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1910 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 75 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Lider kripto para birimi Bitcoin’in dün akşam saatlerinden bu yana düşük oranlarda değer artışları kaydetmesi ile birlikte piyasadaki çoğu kripto para birimi yeniden yükselişe geçti. Gün içerisinde çift haneli değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu.

Internet Computer (ICP), Render Token (RNDR), Cronos (CRO), Immutable (IMX), WOO Network (WOO) ve Solana (SOL) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan BNB, Stacks (STX), Casper (CSPR), Huobi Token (HT), Optimism (OP) ve Trust Wallet Token (TWT) ise yine CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto varlıklar oldu.