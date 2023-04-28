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  •   Piyasa Uzmanından Kırmızı Alarm! Bu 2 Şeyden Birisi Olmadığı Müddetçe Ne Bitcoin Ne Altcoin Alınmaz!

Piyasa Uzmanından Kırmızı Alarm! Bu 2 Şeyden Birisi Olmadığı Müddetçe Ne Bitcoin Ne Altcoin Alınmaz!

Ünlü kripto para analisti DonAlt, Bitcoin (BTC) yatırımcılarına seslenerek uyarıda bulundu. İşte analistin yaptığı BTC uyarısı.
15:45
28 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları Bitcoin‘in (BTC) bir sonraki hareketinin ne yönde olacağını merak ederken ünlü kripto para analisti DonAlt’tan uyarı geldi. 2022’nin en düşük seviyelerinden aldığı BTC’leri 2023’ün en yüksek seviyelerinden satmasıyla dikkat çeken DonAlt, en büyük kripto paranın içinde hareket ettiği fiyat aralığı için yatırımcıları uyardı.

Bitcoin’de 2 Kritik Seviyeyi İşaretledi

Anonim kripto para analisti DonAlt, kripto para piyasasının şu anda kaldıraçlı pozisyonlara sahip yatırımcıları “kan kaybına uğratacak” bir aralıkta olduğunu belirterek uyarıda bulundu. Analist, Bitcoin’in 20 bin dolar ila 30 bin dolar arasında işlem gördüğü müddetçe yatırımcıların piyasadan uzak durmalarını önererek “30 bin doların altı ve 20 bin doların üstü sıkıntı. Piyasanın kaldıraç kullanan yatırımcıların kanını akıttığı ve onları öldürmek için bu sınırlarda gerektiği kadar yukarı veya aşağı gideceği aşamasındayız.” dedi.

Analist, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada BTC‘nin 20 bin dolar seviyesine düştüğü ya da 30 bin doların üzerine çıkması halinde piyasaya geri döneceğini belirtmiş, bu iki seviye arasında işlem gördüğü müddetçe risk almayacağını belirterek alım-satım planını paylaşmıştı:

Genel planım şu; eğer 30 bin doları geçecek olursa yaklaşık 30 bin 200 dolardan sattığım BTC’leri geri almak ya da 20 bin doları tekrar test edecek olursa sattığım BTC’leri geri almak. Bu iki fiyat seviyesi arasında ise sakince beklemek.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,86 yükselişle DonAlt’ın verdiği aralık seviyesinin tepe noktasının yakınında, 29 bin 227 dolardan işlem görüyor.

LTC ve XRP’den de Para Kazandı

Öte yandan DonAlt, 2022’nin Kasım ayının en düşük seviyelerinden satın alamsının ardından yüzde 90’a yakın karla çıktığı Bitcoin pozisyonunun yanı sıra o dönemde satın aldığı Litecoin (LTC) ve Ripple‘ın XRP‘sinde de etkileyici karlar elde etmeyi başardı.

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