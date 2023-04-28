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Binance borsası bir süredir kripto para cüzdanlarıyla ilgili bazı güncellemeler yapıyor. Olası mağduriyetleri önlemek için kullanıcıların gerekli işlemleri yapması gerekiyor. Bugün kullanıcılara gelen mailde ETH ve TRX için uyarıda bulunuldu.

Binance Cüzdan Duyurusu

Binance borsası bugün gönderdiği uyarıda verimliliği ve fon güvenliğini artırmak için altyapı geliştirmelerinin bir parçası olarak TRX ağı altındaki para yatırma adreslerinin güncelleneceğini duyurdu. Kullanıcılar 28 Mayıs tarihine kadar uygulama üzerinden para yatırma sayfasına girerek TRX için yeni adreslerini oluşturmalı. Özellikle USDT transferlerinde yoğun biçimde kullanılan TRX ağının önemi büyük. Binance kullanıcılarının belirtilen tarihten önce uygulamanın para yatırma bölümünden yeni adreslerini oluşturması önemli. Kayıtlı adreslerin de güncellenmesiyle olası fon kayıplarının önüne geçilebilir.

Binance borsasında eski adreslerin akıbetiyle ilgili şunlar yazıyor;

“Süresi dolan adreslere yapılan müteakip para yatırma işlemleri güvenlidir ve kaybolmaz, ancak otomatik olarak kredilendirilmeyecektir. Lütfen İşlem Geçmişi sayfasındaki ‘One Click Arrival’ butonunu kullanın”.

ETH Cüzdan Adresleri Değişti

ETH ağı altındaki para yatırma adreslerinin süresi de yakında dolacak. Kullanıcıların aynı şekilde ETH adreslerini de yeniden oluşturması gerekiyor. Aşağıdaki ağlar aynı para yatırma adresini kullanmaktadır ve süreleri de dolacaktır.

AMB, ARBITRUM, AVAXC, BSC, CELO, CHZ, CTXC, ETC, ETH, FTM, GLMR, KLAY, MATIC, MOVR, OPTIMISM, REI, RON, RSK, THETA, TOMO, VET, WAN, WTC ve XDAI.

Süresi dolan adreslere yapılan müteakip para yatırma işlemleri güvenlidir ve kaybolmaz, ancak otomatik olarak kredilendirilmeyecek. Aynı şekilde kullanıcıların manuel işlem yapması gerekecek. Bir sonraki duyuruda eski adreslerin tamamen pasif hale getirilmesi ihtimaline karşın yatırımcıların şimdiden yeni adreslerini kullanmaya başlaması faydalarına olabilir.

Binance borsası uzun süre önce duyurduğu adres güncellemelerini bu yıl faaliyete geçiriyor. Birçok kullanıcı birden fazla borsa kullandığı için adreslerini kayıt defterlerine ekleyerek buradan kolay erişim özelliğinden yararlanıyor. Ancak pasif hale getiren adresler transferlerinizin hesabınıza ulaşması noktasında size sorun yaşatabilir.