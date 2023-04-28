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Bugün itibariyle Fed faiz kararını şekillendirecek veriler tamamlanmış oldu. Yatırımcılar heyecanla 3 Mayıs’ı bekliyor. Coşkulu Nisan ayı son derece dalgalı bir dönemdi ve Bitcoin uzun bir aranın ardından 31.000 doları aştı. Ancak şimdi 29.200 dolar seviyesinin altında bulunuyor. Peki son düzlükte kripto paraları neler bekliyor?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin bugün ABD piyasalarının açılışında dalgalı bir seyir izlerken, Amerika Birleşik Devletleri makro verileri beklentilere uygun geldi. Haftanın makro olayı olarak gösterilen ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi verileri, piyasaların halihazırda fiyatlandırdığı rakamlara genel olarak uyduğu için bir performans katalizörü sağlayamadı. PCE verisinin önceki aylarda fiyat üzerinde ciddi dalgalanmalara neden olduğunu unutmamak gerek.

Popüler kripto stratejisti Tedtalksmacro bugün şunları söyledi;

“Trend bizim dostumuz, ancak şimdilik çekirdek yapışkan, Aralık ayından bu yana %4,6’da seyrediyor. Genel olarak piyasayı şok edecek bir şey olmadı”.

Fed’in izlediği enflasyon verisi PCE ve bir süredir Tedtalksmacro tarafından da belirtildiği gibi aşırı iyimserliği tetikleyecek hızda düşmüyor. Ancak çekirdek ve manşet enflasyon düştüğü için genel makro hissiyat iyimser görünüyor.

Kripto Paralar ve Fed

ABD hisse senetleri açılışta çok az hareket gösterirken, Bitcoin için Binance emir defteri verileri, spot fiyata doğru hareket eden mütevazı teklif likiditesi gösterdi ve potansiyel volatiliteyi sıkıştırdı. Dikkatler giderek önümüzdeki haftanın makro olaylarına odaklanırken, bunların başında Federal Rezerv faiz oranı kararı geliyor. The Kobeissi Letter’ın da belirttiği gibi, zaten güçlü olan faiz artırımı ihtimali, PCE verisinin ardından ivme kazandı.

“İlginç bir şekilde, Haziran ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığı %28’e yükseliyor. Ancak, bu yıl en az 2 faiz indirimi bekleniyor. Fed hala bu yıl herhangi bir faiz indirimini desteklediğini söylemedi. Önümüzdeki hafta çok önemli olacak.”

Fed’in bu yıl faiz indirimi yapmayacağı söylemi piyasada net bir karşılık bulmuyor. Bu bakış açısı özellikle bankacılık çöküşünün ardından kuvvet kazandı. Fed üyelerinin yıl sonuna kadar %3,5’a düşmesini beklediği enflasyon eğer daha iyi bir performans gösterirse 2023 sonunda indirimler sürpriz olmayacak.

Rekt Capital, geçen yılki düşüş eğiliminin sona erdiğini doğrulamak için tarihsel yükseliş eğilimlerinin potansiyelini tekrar hatırlattı.

“Bitcoin düşüş trendini çoktan kırdı. Şimdi her şey yeni yükseliş trendini sürdürmekle ilgili. Asıl soru, bir yeniden teste ihtiyaç olup olmadığıdır”.

3 Mayıs tarihinde Powell’ın konuşması faiz kararından daha önemli olacak ve faiz tavanına dair sinyaller piyasalar için iyi bir katalizör olabilir. Fed’in Haziran toplantısının ardından faiz artırımlarını durdurması ve indirim için 9-12 ay beklemesi gerekiyor. Eğer genel kanaat Fed tarafından da kabul görürse Çarşamba günü Powell önümüzdeki toplantıya kadar gelecek veriler ışığında tavan değerlendirmesinin yapılabileceğinden bahsedebilir.