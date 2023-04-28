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Yıllardır SEC ile güreşen Ripple (XRP) artık yeni müttefiklere sahip. Davanın da sonuna gelindiğine dair işaretler var. Tüm bunlar olurken yatırımcılar davanın etkisiyle yıllardır baskılanan fiyatın artık istenen performansı göstermesini bekliyor. Peki 2023 yılında XRP Coin nasıl performans gösterecek? Yatırımcıları neler bekliyor?

XRP Ne Olur?

Altcoin piyasalarındaki son düşüşe rağmen, Ripple (XRP) boğaları 0,45 dolarlık destek seviyesini güçlü biçimde savunuyor. XRP son 30 gündür 0,4 doların üstünde tutunmaya devam ediyor. Balinalar düşüşü satın alırken uzun vadeli yatırımcılar daha az satış baskısına neden oluyor.

On-chain veriler bize uzun vadeli XRP Coin yatırımcılarının fiyatın geleceği konusunda daha iyimser hale geldiğini söylüyor. Aşağıdaki grafiğe bakıldığında, XRP tokenlerinin Ortalama Coin Yaşı bu ay önemli ölçüde arttı. En son 31 Mart’ta yaşanan düşüşten bu yana, 25 Nisan itibariyle 1.301’den 1.325’e istikrarlı bir şekilde yükselen veri daha fazla yatırımcının satıştan kaçındığını gösteriyor. Bu da olası destek testlerinde satış riskinin azaldığını vurguluyor.

Dolayısıyla, mevcut fiyatlar civarında satış yapmaları pek olası olmayan yatırımcılar son fiyat düşüşüne rağmen güçlü bir duruş sergiledi. Yatırımcıların önemli bir bölümü XRP Coin fiyatının yükselmesini bekliyor.

XRP Coin Yorum

XRP balinaları arasındaki birikim dalgası da Ripple ekosistemindeki yükseliş momentumunu doğruluyor. Santiment grafiği, bir milyon ila on milyon adet XRP coin tutan balinalar kümesinin geçen haftadan bu yana nasıl dip seviyeleri satın aldığını gösteriyor. Sarı çizgi, balinaların 18 Nisan civarında birikimi yoğunlaştırdığını gösteriyor. O zamandan bu yana, mevcut piyasa değeri 0,47 dolar olan 23,5 milyon dolar değerinde 50 milyon XRP Coin biriktirdiler.

XRP yatırımcıları için 0,45 dolar desteği hayati öneme sahip ve bu bölge oldukça güçlü biçimde savunuluyor. MVRV yükseliş görünümü destekliyor. En azından kısa vadede 0,52 dolar testine doğru başlayacak bir hareket yoğun satış talebiyle karşılaşmayabilir. Eğer XRP 0,52 dolarlık direnç seviyesini aşabilirse, ayılar yeniden toplanmaya başlamadan önce 0,60 dolarlık bölgeye doğru hızlı bir ralli görebiliriz.

Tersine, XRP fiyatı 0,45 dolar seviyesini kaybederse 0,4 dolar testi gündeme gelecek. Fiyatın 2023 yılının geri kalanı için performansını da bu iki bölge belirleyecek. Eğer XRP Coin davasıyla alakalı daha fazla pozitif gelişme yaşanırsa 0,6 ve 1 dolar seviyeleri bu yıl mümkün görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.