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  •   Son 5 Haftada 85.000’e Yakın BTC Daha Eklendi: Balinalar, Yeniden Birikim Aşamasına mı Geçiyor?

Son 5 Haftada 85.000’e Yakın BTC Daha Eklendi: Balinalar, Yeniden Birikim Aşamasına mı Geçiyor?

Özet

  • Kripto analiz platformu Santiment, kritik metrikleri paylaştı.
  • Santiment'in paylaştığı verilere göre portföyünde 1000 ile 10.000 adet arası BTC tutan adresler, son 5 haftada portföylerine 85.000'e yakın BTC daha ekledi.
  • Bitcoin fiyatı ise bu 5 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %10'luk bir düşüş yaşadı.
18:10
18 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto analiz platformu Santiment, portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin son haftalarda gerçekleştirdikleri büyük ölçekli işlemlere ilişkin verileri paylaştı. Santiment’in paylaştığı verilere göre portföyünde 1000 ile 10.000 adet arası BTC bulunduran adresler, son 5 haftada portföylerine toplamda 85.000’e yakın BTC daha ekledi. Bitcoin ise bu 5 haftalık zaman dilimi içerisinde ortlama %10’luk bir değer kaybı kaydetti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 27.300 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışının etkisiyle sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti. Son 24 saatte ortalama %1,35’lik bir yükseliş kaydeden Ethereum (ETH) ise 1820 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolara ulaştı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu yön belirsizliği sürerken kripto analiz platformu Santiment, son haftalarda gerçekleşen büyük ölçekli işlemlere ilişkin verileri paylaştı ve kritik metriklere işaret etti.

Santiment, Kritik Verileri Paylaştı

Kripto analiz platformu Santiment, portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin son haftalarda gerçekleştirdikleri büyük ölçekli işlemlere ilişkin verileri paylaştı. Balinalar, güncel verilere göre son haftalarda da BTC satın almaya devam etti ve portföylerine önemli miktarlarda ekleme yaptı.

Santiment’in paylaştığı verilere göre portföyünde 1000 adet ile 10.000 adet arasında BTC tutan adresler, son 5 haftalık zaman dilimi içerisinde güncel fiyatlar ile portföylerine ortalama 2,3 milyar dolar değerinde toplamda 84.897 adet BTC daha ekledi. Santiment, balinaların portföylerine büyük ölçekte eklemeler yaptığı bu 5 haftalık zaman dilimi içerisinde ise Bitcoin’de ortalama %10’luk bir değer kaybının olduğunu da ekledi.

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