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Kripto para piyasaları bugün dünya göre daha iyi konumda ancak yön halen belirsiz. Son 2 aydır durum böyle. Nisan sonundan bu yana devam eden düşüşler özellikle Binance borsasında yeni listelenen altcoinleri vurdu. Likidite az, heyecan sönük ve devasa ralliler için ihtiyaç duyulan yakıttan yoksun piyasalar.

Binance Yeni Kripto Listelemeleri

Hali hazırda küresel ölçekte hacim bakımından kral kripto para borsası Binance ve onun yaptığı listelemeler son derece faydalı. Altcoin yatırımcıları daha küçük borsalardan aldığı altcoinlerin Binance da listelenmesini ve kazanç elde etmeyi bekler. Ancak son 2 ay listeleme için harika bir dönem değildi. Azalan likidite ve heyecan ciddi fiyat rallileri yapması beklenen altcoinlerin sönük kalmasına neden oldu.

ARB, EDU, FLOKI, ID, PEPE ve SUI Coin yakın zamanda Binance tarafından listelenen altcoinler. Ayı piyasalarında ayakta kalan yatırımcılar henüz sıfır noktasında olan bu altcoinlere az da olsa ilgi gösterdi ve Binance borsasına geldiğinde onları satın aldı. Peki güncel fiyat görünümleri neye işaret ediyor?

Arbitrum (ARB) Coin Yorum

Fiyat 23 Mart tarihinde 11,8 dolar gibi tarihi zirvesini gördükten sonra %90 düştü. Yazı hazırlandığı sırada 1,18 dolardan alıcı buluyor. En aktif kullanılan Ethereum ölçeklendirme çözümü olan Arbitrum token faydası anlamında beklenen stratejiyi tam olarak oluşturamadı. Yine de daha zayıf rakibi OP Tokenden iyi bir konumda olabilir. Tarihi 1,06 dolar dibini 8 Mayıs’ta gördüğü için mevcut 1,16 dolar fiyat iyi bir maliyet noktası gibi görünüyor.

Kısa vadede 1,22 dolar üstü kapanışlar yeniden 1,38 ve 1,78 dolar arasında bir zirveye koşmasını sağlayabilir. Şimdilik 1,11 doları kaybetmemeli.

EDU Coin Yorum

EDU Coin özellikle Web3 odaklı geleceğe inanan yatırımcıların eğitim alanında gelecek gördüğü projeler arasında. 29 Nisan’daki 1,68 dolar zirvesinden %31 oranında düşen altcoin diğer birçok kripto gibi 8 Mayıs’ta dibi gördü. Şimdiyse dip seviyenin %20 üstünde alıcı buluyor. Kısa vadede 1,24 dolar üstü kapanışlar yapabilirse yeniden 1,68 bölgesine yakın bir zirve yapabilir. Piyasa değeri halen 200 milyon doların altında ve bu rakam gelecekteki boğa sezonunda gülümseten bir anı olarak kalabilir.

Floki Inu Coin Yorum

Mayıs ayının ilk haftasında kısa süreli bir coşku yaşandı. Fiyat Binance listelemesinin heyecanıyla yükseldi ancak şimdilik coşku sönmüş gibi görünüyor. DOGE ve Shiba Coin’in ardından Floki en popüler üçüncü meme coin olma özelliğine sahipti. Şimdi Binance listelemesiyle daha uzun süre hayatta kalabileceğini gösterdi. Piyasa değeri 320 milyon dolar civarında ve işlem hacmi 40 milyon doların altına geriledi.

Kısa vadede 0,00003485 dolar direnci zorlu bir hedef, fiyat şimdilik 0,00003255 desteği üstünde tutunmaya çalışıyor. Eğer direnci aşarsa yeniden 0,00005 doları hedefleyebilir.

ID Coin Yorum

Binance launchpad onunla iyi bir dönüş yaptı ama zamanlama pek iyi değildi. 26 Nisan’dan bu yana fiyatın istikrarlı biçimde düştüğünü görüyoruz. Şimdilik Mayıs başında 0,43 dolar bölgesinde dip yaptı. Eğer 0,5 dolar eşiğinin üstünde günlük kapanışlar yapabilirse 0,55 ve 0,62 dolar seviyelerini hedefleyebilir. Şimdilik Bitcoin fiyatı onu fazlasıyla domine ediyor.

PEPE Coin Yorum

Saltanatı kısa sürdü piyasadaki hacmi emen PEPE Coin şimdilik söndü. Zirve noktada günlük 2 milyar dolar hacme ulaştı ve zorlu ayı piyasası şartlarında bu azımsanacak gibi değil. Fiyat tehlikeli sularda gezmeye devam ediyor. Kısa vadede 0,0000015 dolar desteği güçlü kaldı fakat altında kapanışlar 0,000001 dolara kadar düşüş devam edebilir. Kritik destek bölgesi 0,0000015 ve 0,0000013 dolardır. Yeniden ATH seviyesini hedefleyebilmesi için 0,0000022 dolar üstünde kapanışlar görmeli.

SUI Coin Yorum

Tüm bu altcoinler içinde belki de en acınası olandır. Aptos benzeri günlü bir layer1 ancak yanlış zamanda piyasaya sürüldü. Hem ayı piyasası hem de PEPE Coin FOMO’sunun patladığı dönemde listelendiği için beklenen performansı gösteremedi. Orta ve uzun vadede dolaşım arzı aynı kalmayacak ve arz katlandıkça tepe noktası hedefinin aşağı çekilmesi gerekilecek. Şimdilik 1,2 doları aşıp 1,49 dolar üstünde kapanışlar yaparak yeni ATH hedefine koşması gerekiyor.

Ancak piyasada hacim zayıf, risk iştahı düşük 1,11 dolar altı kapanışlar fiyatın 1 dolar altında yeni dipler yapmasını sağlayabilir. SUI Coin tarafında kurumsalların 0,1 ve 0,3 dolar arasında maliyetle erken dönemde projeye giriş yaptığını düşünürsek büyük bir piyasa çöküşünde yatırımcılar cazip alım fırsatları görebilir.