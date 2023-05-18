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Türkiye’deki seçimler, ikinci tura kaldı ve herkes mayıs ayının sonunu heyecan ile beklemeye başladı. Türkiye’deki kripto para piyasasının da seçimlerin sonucundan direkt olarak etkileneceği kaçınılmaz bir gerçek. Peki Türkiye’deki seçimler kripto para sektörünü ve daha da önemlisi fiyatları nasıl etkileyebilir?

Türkiye’deki Son Durum

Aslında kripto para sektöründeki hacme bakıldığında küresel olarak bir yavaşlama gözükse de Türkiye özelinde durumun çok daha sert ve kötü olduğu görülüyor. TRY işlem çiftine sahip paritelerin ve buna ek olarak Türkiye odaklı kripto para borsalarının hacimleri, eşi benzeri görülmemiş bir düşüş yaşadı.

21 Milyon tarafından aktarılan verilere bakıldığında, Türk kripto para borsalarının günlük işlem hacminin 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde adeta son ayların dip noktasını gördüğü gözlemlenebiliyor. Bunun sebebi de seçim heyecanı ve insanların her şeyi bırakıp buna odaklanması olabilir.

Küresel olarak bakıldığında ise bu 2 güne özel sert bir borsa işlem hacmi düşüşü gözükmemesi, bunun yerel bir fenomen olduğunu ortaya koymakta.

Brezilya’daki Sonuçlar, Kripto Para Sektörünü Nasıl Etkiledi?

Aslında Türkiye’deki seçimlerin kripto para piyasası üzerindeki etkilerini görmek için benzer bir durum yaşayan Brezilya’ya bakmak faydalı olabilir. Brezilya’nın ünlü Başkanı Messias Bolsonaro, 2019 yılından 2022 yılına kadar görevde kaldı ve çok fazla eleştiri ile anıldı. Bolsonaro’nun ekonomi politikalarının Brezilya Reali üzerindeki etkileri küresel ekonomistler tarafından da eleştirildi. BRL/USD paritesi de aslında durumu ortaya koymakta. Seçimler yaklaşırken ise BRL/USD paritesinde ciddi bir değişim görüldü. 31 Ekim tarihinde resmen kaybettiği belli olan Bolsonaro’nun yerine geçen Luiz Inacio Lula, beraberinde sert bir değişim getirdi. Lula’nın hemen öncesinde BRL/USD paritesinde sert düşüş, devamında ise kademeli bir yükseliş görmek mümkün.

Brezilya’nın en büyük kripto para borsalarından NovaDAX‘ın ticari hacmi ise aslında seçim sonrası kripto para piyasalarına dair bilgiveriyor. Burada seçim öncesinde BTC/BRL paritesinde inanılmaz bir artış ve seçim sonrasında yatay bir hareket gözlemleniyor. Bu da aslında seçim öncesinde USDT/TRY paritesindeki artışı ve ilgiyi açıklıyor. Seçimin belirsizliği, kesinlikle yatırımcıları daha fazla BTC ve USDT almaya itiyor gibi gözüküyor.

Buna ek olarak Arjantin’de, Kasım 2021 seçimlerinden sonra Peso’nun değer kaybıyla birlikte Bitcoin ve diğer kripto paraların değeri yerel olarak artış gösterdi. Arjantinliler ekonomik belirsizlikler ve hızla yükselen enflasyon karşısında kripto paralara yönelerek yatırımlarını koruma altına aldılar. Buna benzer bir durum, aynı Arjantin’de olduğu gibi Türkiye’ye özel bir BTC primi oluşmasını sağlayabilir.

Kriz ve DeFi

Türkiye’deki yaklaşan seçimler öncesinde, kripto para piyasaları muhtemelen belirsizliğe duyarlı olacaktır. Türkiye’de de enflasyon oranlarının yüksek olması ve yerel para birimi Lira’nın değer kaybı, yatırımcıları kripto para birimlerine yönlendirebilir.

2008 krizini tahmin eden ünlü ekonomist Nouriel Roubini ise kripto paraları da kapsayan kritik bir Türkiye yorumun bulundu. Kriz kahini Roubini, iktidarın yeniden seçimi kazanması durumunda ekonominin krize yöneleceğini iddia etti.

Roubini, konu hakkında şunları belirtti:

“Eğer Erdoğan olası göründüğü üzere Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa, Türkiye topyekun bir kur krizi ve finansal kriz ile karşı karşıya kalacak. Merkez Bankası’nın net rezervleri halihazırda 60 milyar dolar ekside, cari açık artıyor, enflasyon da kontrolden çıkmış durumda. Sermaye kontrolü bu tren kazasını ancak geciktirebilir”

Böyle bir durum ise tahmin edilebileceği gibi kripto paralara yönelik ilgiyi artırır. Buna ek olarak son dönemde gündemde olan bankaların kredi musluklarını kıstığı ve nakit avansların bile kaldırıldığı iddiaları, DeFi dünyasına da can verebilir.

Türk lirasının 1:1 temsili olan BiLira (TRYB), birçok DeFi platformu üzerinden alınıp satılabiliyor ve seçim sonrası TRYB hacminde ciddi bir artış gözlemlemek mümkün olabilir. Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerde de artan enflasyon vatandaşları farklı alternatiflere itmiş ve DeFi hacminde artış görülmüştü.



