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Bitcoin (BTC), 30.000 dolar testinde başarılı olamayıp 26.000 dolara kadar sarktı. Bu düşüş genel olarak bütün piyasayı etkisi altına alarak sert bir çekilmeyi beraberinde getirdi. Genel konsolidasyon esnasında bazı altcoinler güçlü durmayı başarsa da bu her kripto para için geçerli olmadı. Peki piyasanın en büyüklerinden olan ADA Coin, Solana Coin ve XRP için son durum neye işaret ediyor?

XRP, ADA Coin ve Solana Coin Son Durum

İlk olarak genel fiyat durumlarına bakıldığında, XRP, ADA Coin ve Solana Coin için durumun nispeten yeşil olduğu görülüyor. XRP, dava ile ilgili gelişmelere gebe iken Cardano (ADA) tarafında kesinlikle teknik gelişmeler mevcut. Solana (SOL) için ise FTX fırtınası hala dinmemiş gibi gözüküyor.

XRP, Fırtınaya Hazır

XRP, son 24 saat içerisinde %5 yükseliş elde ederek top 10 kripto para arasında en yeşil kalan altcoin oldu. XRP’nin bu yükseliş sebebi ise kesinlikle Ripple ve SEC davası ile ilgili. Ripple davasındaki son gelişme, XRP yatırımcılarını sevindirir nitelikte. Davaya bakan Yargıç Torres, SEC’nin üst düzey yöneticilerinden Hinman ile ilgili belgelerin mühürlenmesi talebini reddetmişti. SEC bu belgeleri gizli tutmak istese de artık kritik belgeler açığa çıkacak. Bu haber 16 Mayıs tarihinde XRP için yükseliş getirdi ve yükselişin etkisi hala sürüyor. SEC bu davada kaybeden taraf olursa XRP için yeni bir fırtına başlayabilir.

ADA Coin İçin Hydra Tamam!

Cardano ekibi ise teknik güncellemeler ile haşır neşir gibi gözüküyor. 2-4 Kasım arasında gerçekleştirilecek Cardano Summit 2023 öncesi önemli adımlar atan ADA ekibi, katman 2 ölçeklenebilirlik çözümü olan Hydra güncellemesini hayata geçirdi. Cardano tabanlı DeFi dünyasındaki toplam varlıkların değeri de istikrarlı olarak artıyor. Kısa süre önce bunun 149 milyon dolara ulaştığı görüldü.

SOL Coin Yatay Seyrediyor

SOL Coin için ise son durum oldukça yatay. Bu sebeple SOL’un son 24 saat içerisinde neredeyse en yatay seyreden altcoin olduğu söylenebilir. SOL, FTX fırtınasının etkilerini üzerinden atmaya çalışırken ağın adaptasyonu konusunda ciddi bir darbe yedi. Bu da SOL Coin için daha fazla zamanın olduğu anlamına geliyor.

SOL, kritik 19,85 dolar desteğinin altına inerse ciddi bir çekilme görülebilir. Yukarı yönlü hedef ise 21,83 dolar yani 50 günlük SMA noktası olarak değerlendirilebilir.