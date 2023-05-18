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ABD’nin kripto para şirketlerine uyguladığı baskının ortasında Hong Kong tarafında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Dijital Hong Kong doları (e-HKD) için e-HKD Pilot Programı’nı başlatan Hong Kong Para Otoritesi, popüler altcoin XRP‘nin ihraççısı ABD merkezli Ripple Labs’ı da program kapsamında yer alan şirketler arasına dahil etti.

e-HKD Pilot Programı’ndaki Ripple Labs Detayı

Hong Kong Para Otoritesi bugün, tam teşekküllü ödemeler, programlanabilir ödemeler, çevrimdışı ödemeler, token’ize mevduatlar, Web3 işlemlerinin mutabakatı ve token’ize varlıkların mutabakatı dahil olmak üzere e-HKD Pilot Programı‘nın başlatıldığını duyurdu.

Programa Alipay, Visa, Mastercard ile birlikte 18 şirket ve banka seçildi. Seçilen şirketler arasında Ripple Labs’ın da seçilmiş olması kripto para dünyasının dikkatini çekti.

Ripple CBDC Platformu Duyuruldu

Ripple Labs‘ın e-HKD Pilot Programı’nın bir parçası olduğunun açıklamasının hemen ardından Ripple’dan merkez bankaları, hükümetler ve finansal kurumlarının kendi merkez bankası dijital parasını çıkarmalarına yönelik uçtan uca bir çözüm olan Ripple CBDC Platformu duyurusu geldi.

XRP Ledger‘da (XRPL) kullanılan aynı Blockchain teknolojisinden güç alacak olan platform, artık kullanıcılarının fiat tabanlı merkez bankası dijital parası, işlemler ve ihracında tüm yaşam döngüsünü bütünsel olarak yönetmesine ve özelleştirmesine imkan tanıyacak.

Ripple CBDC Platformu, merkez bankalarının ve hükümetlerin finansal hizmetlerine bir sonraki dijitalleşme seviyesini getirmelerini sağlarken, dünya çapında banka erişimi olmayan milyonlarca insana erişimin önünü açacak. Özel bir defter (ledger) üzerinde toptan ve bireysel CBDC’ler veya bir stablecoin çıkarma dahil olmak üzere birden fazla kullanım durumunu ele almak için geliştirilen Ripple CBDC Platformu müşterilerine şunları suancak: