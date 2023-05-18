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Kripto para sektörü, lider Bitcoin‘in (BTC) yeniden 27.000 doların üzerine çıkması ile hareketli bir açılış yaptı. Kripto para sektörünün 24 saat içerisinde %1,3 yükseliş elde ettiği görülse de bazı altcoinler kesinlikle diğerlerini geride bırakmayı başardı. Binance’e bakıldığında da yüksek likiditeye sahip olmasına rağmen ciddi yükseliş elde eden bazı altcoinler, yatırımcılarda merak uyandırdı.

Binance’de Yükselen Altcoinler

Binance’in 24 saat içerisinde en çok yükseliş elde eden kripto paralar sekmesi, AST, RAY, PIVX, RNDR, TOMO, COCOS, IRIS, SSV, CTSI ve PHB olmak üzere toplam 10 altcoinin, ciddi bir yükseliş yaşadığını ortaya koymakta. Peki bu altcoinlerin yaşadığı yükselişin arkasındaki sebep veya sebepler neler?

%60 üzeri yükseliş elde eden ilk sıradaki AirSwap (AST), açık kaynaklı bir topluluk tarafından yönetilen eşler arası merkeziyetsiz borsa olarak biliniyor. Airswap cephesinde böyle bir yükseliş elde edilmesinin birden çok sebebi olabilir. Bunların ilki ise Airswap v4 lansmanı gibi gözüküyor. Protokol bu yeni güncelleme sayesinde artık 6 farklı EVM üzerinde kullanılabilecek ve bunlar sırasıyla ETH, BSC, Polygon, Avalanche, Arbitrum ve RSK olarak açıklandı.

İkinci sırada yer alan Raydium ise kısa süre önce emir defterlerindeki makas aralığını daha da azaltan hybrid AMM projesini hayata geçirdi. Sadece bu gelişme ile SOL-USDC emir defterindeki likiditenin %570 arttığı biliniyor. Tabii ki Raydium’un cüzdanının 16 saat önce Coinbase Wallet tarafından tanıtılması da bunda etkili olmuş olabilir.

Üçüncü sıradaki PIVX ise gizlilik odaklı bir kripto para cüzdanı olarak biliniyor. PIVX, yeni bir cüzdan güncellemesi duyurdu ve 12 Mayıs tarihindeki duyuru ile staking arayüzü de yenilendi. PIVX son dönemde masternode sayısında da önemli bir artış elde etti ve bu cüzdan ile tokenın adı daha sık duyulacak gibi gözüküyor.

RNDR Hala Popüler

Dördüncü sıradaki Render Network (RNDR) ise son dönemde herkesin yakından takip ettiği bir kripto para projesi olarak biliniyor. RNDR, son dönemdeki popülerliğini devam ettiriyor ve önümüzdeki günlerde de RNDR fiyatında sert hareketler görmek mümkün olabilir.

TomoChain (TOMO) kısa süre içerisinde ciddi bir güncelleme duyurmasa da projenin Web3 odaklı adımları ve sağlam altyapısı, beklenmeyen bir yükseliş getirmiş olabilir. TOMO, bahar döneminde de yükselişi ile Bitcoin’in yükselişini geride bırakan kripto paralardan birisi olmuştu.