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  •   Piyasa Güne Yükseliş ile Başladı: Popüler Altcoin’deki Değer Artışı Yüzde 20’ye Yaklaştı!

Piyasa Güne Yükseliş ile Başladı: Popüler Altcoin’deki Değer Artışı Yüzde 20’ye Yaklaştı!

Özet

  • Kripto para piyasası, güne yükseliş yönlü bir ivme ile başladı.
  • Gün içerisinde güçlü bir yükseliş kaydeden Render Token (RNDR), son 24 saatte %20'ye yakın bir değer artışı kaydetti.
  • Render Token, %20'ye yakın bir değer artışı kaydetmesinin ardından 2,35 dolar seviyelerine ulaştı.
13:39
18 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in 27.400 dolar seviyelerine ulaşması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon doları aştı. Piyasadaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle gün içerisinde güçlü bir yükseliş kaydeden Render Token (RNDR) ise son 24 saatte %20’ye yakın bir değer artışı kaydederek 2,35 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek 27.400 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer artışının etkisiyle güne yükseliş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,13 trilyon dolara ulaşırken Ethereum (ETH) ise 1830 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilitenin etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 75 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Değer Artışı %20’ye Yaklaştı

Lider kripto para birimi Bitcoin‘in 27.400 dolar seviyelerine ulaşmasıyla beraber kripto para piyasası da güne yükseliş ile başladı ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğiliminin etkisiyle gün içerisinde yükselişe geçen Render Token (RNDR), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %20’ye yakın bir değer artışı kaydederek 2,35 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Son dönemlerde kaydettiği volatiltesi yüksek fiyat hareketlerinin etkisiyle piyasadaki popüler kripto para birimlerinden biri olan Render Token (RNDR), CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden birinci kripto para birimi oldu.

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