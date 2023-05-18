Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen ünlü kripto para analisti Kevin Svenson, Blockchain tabanlı oyun protokolüne dönük son olumlu beklentisini paylaşırken altcoin piyasasının genelinde yükseliş beklediğini açıkladı. İşte analistin özellikle takip ettiği o altcoin ve genel olarak altcoin piyasasına ilişkin beklentisi.

Altcoin’lerin Çoğunun Ralli Yapmasını Bekliyor

Kripto para analisti Kevin Svenson, kişisel Twitter hesabından altcoin piyasasının bir ralli için çok geç kaldığını belirterek “2021’in sonundan beri bir altcoin sezonu görmedik. O zamandan beri altcoin’leri çoğu düştü, düşmeye devam ediyor. Şimdi durun ve bunu bir düşünün. Yakında sert bir ralli yaptıklarını görürseniz şaşırmayın. Birçoğu, kelimenin tam anlamıyla şu anda, dip seviyelerden çıkmaya başlıyor. ÇOK SAYIDA ALTCOIN muhtemelen ralli yapmak üzere. Sadece tahtaya bir dart attığınızı düşünün ve emin olun bir şeye çarpacak.” ifadelerini kullandı.

Analistin radarındaki altcoin‘ler arasında öne çıkan altcoin ise güçlü temellere ve yatırımcı talebine sahip bir proje olduğunu söylediği Ethereum (ETH) tabanlı Gala (GALA):

Şu anda izlediğim ana altcoin’lerden birisi GALA. Yüksek yatırımcı talebi var ve şu anda iyi performans gösteriyor. Alım pozisyonundayum. Sizi bir-iki hafta önce altcoin sezonu geliyor diye uyarmıştım. Destansı rallilere hazır olun!

Ünlü Analistten “Altcoin Sezonuna Yakın Değiliz” Uyarısı

Svenson altcoin piyasası için kısa vadede olumlu konuşmuş olsa da yakından takip edilen bir başka kripto para analisti Benjamin Cowen ise bir altcoin sezonunun henüz gelmediğini düşünüyor.

Cowen, bu ayın başından Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının geri kalanının muhtemelen satış baskısı altında kalarak düşeceği yönünde olumsuz bir senaryoya işaret ederek şunları söylemişti: