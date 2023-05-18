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Popüler Altcoin İçin Heyecanlandıran Gelişme! Fiyat Şimdiden Yükselişe Geçti!

Özet

  • Popüler altcoin'lerden Lido DAO (LDO) için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
  • LDO için stake etme ve geri alım planını içeren bir yönetişim teklifi sunuldu.
  • Yönetişim teklifine Lido DAO topluluğunun tepkisi olumlu oldu.
12:38
18 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler altcoin’ler arasında yer alan Lido DAO (LDO) yatırımcılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Lido DAO için bir sigorta fonunun oluşturulmasının yanı sıra, gelirin yüzde 20 ila yüzde 50’sinin protokol hazinesinden LDO stake edenlere tahsis edilmesini öneren bir yönetişim teklifi sunuldu.

Yönetişim Teklifinin Detayları: Stake Etme, Geri Alım Programı ve Daha Fazlası

“lidomaxi” takma adını kullanan bir Lido DAO topluluğu üyesi, kısa süre önce Lido DOA’nun yerel yönetişim token’ı LDO‘nun değer yaratma noktasındaki faydasını artırmak için stake etme ve geri alım programı getirilmesi gibi son derece önemli önermelerin yer aldığı bir yönetişim teklifi sundu.

Yönetişim teklifi, Lido DAO için bir sigorta fonunun oluşturulmasının yanı sıra, Lido DAO’nun gelecekte elde edeceği gelirinin yüzde 20’si ila yüzde 50’sinin protokol hazinesinden LDO stake edenlere tahsis edilecek bir gelir paylaşımı öneriyor.

Veri analiz şirketi Nansen ve Arkham Intelligence‘a göre, yönetişim teklifi Jump Trading’in iki işlemde 7.5 milyon dolar değerinde yaklaşık 3 milyon LDO token’ını yeni bir cüzdan adresine taşımasından önce sunuldu.

Yönetişim Teklifine Topluluk Üyelerinden Destek

Yönetişim teklifi şimdiden birçok topluluk üyesinden destek aldı. Birden fazla merkeziyetsiz otonom kuruluş (DAO) için finansal danışmanlık sunan Steakhouse, “Yönetişim teklifinin onaylanması kesinlikle olumlu olacaktır” yorumunda bulundu.

Hedge fonu North Rock Digital’in kurucusu Hal Press ise kişisel Twitter hesabından geçmişte LDO’yu eleştirdiğini çünkü token’ın hiçbir değer sunmadığını ancak sunulan yönetişim teklifin kabul edilmesi halinde bu sorunun çözülmesi noktasında önemli bir adım atılmış olacağını belirtti.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler de LDO token‘ının fiyatının da yönetişim teklifine olumlu cevap verdiğini ve son 24 saatte yüzde 3’ün üzerinde yükselişle 2,29 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.

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