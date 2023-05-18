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Bitcoin (BTC) yatırımcıları en büyük kripto paranın bir sonraki hamlesini öngörmeye çalışırken, yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen’den düşüş uyarısı geldi. İşte analistin BTC için ortaya koyduğu öngörüsü.

Yılın İkinci Yarısına Dikkat!

Kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, son strateji oturumunda Bitcoin’in yılın geri kalanında muhtemelen 12 bin dolar ila 35 bin dolar arasında hareket etmesini beklediğini söyledi. Cowen’ın öngörüsünün gerçekleşmesi halinde BTC’nin güncel fiyatlardan aralığın dibine kadar yüzde 50’nün üzerinde düşmesi beklenebilir. Aynı zamanda yüzde 30’un üzerinde yükselerek aralığın en üst seviyesine de çıkabilir:

Benim genel tahminim Bitcoin’in bu yılı 12 bin dolar ila 35 bin dolar aralığında geçireceği yönünde. Elbette bu konuda kolaylıkla yanılabilirim ama genel öngörüm bu yönde.

Cowen ayrıca olumsuz makro ortamdan dolayı BTC‘nin bu yılın ikinci yarısında daha düşük seviyelerde işlem görmesi beklenebilir:

Bitcoin bu yıl yükselecekse, bunun yılın ilk yarısında gerçekleşeceğini tahmin ediyorum çünkü yılın ikinci yarısı, tıpkı 2019’da gördüğümüz gibi, muhtemelen daha çok resesyon ihtimalinin gerçekten artmasıyla ilgili anlatının hakim olduğu bir yıl olacak. Bu yüzden yılın ikinci yarısının Bitcoin için yine ağırlıklı olarak düşüşle geçeceğini düşünüyorum.

Cowen’in en büyük kripto para için sunduğu öngörüsü, yıl boyunca dipten satın alım yapmak ve tepeden satış yapmak isteyen yatırımcılar için son derece yol gösterici duyur olmasıyla büyük ses getirdi.

“Bitcoin, 2019’da Yaptığını Yapacak Olursa Yükselişine Devam Edebilir”

Analist, tüm bunlara ek olarak Bitcoin‘in yıllandıkça kademeli olarak değer kaybındaki düşüşün azalacağını belirterek “Bir döngüden diğerine giden yolda kayıpların sürekli olarak düşmesini bekleriz. Hatta yarılanma öncesi yıllarda bile, muhtemelen kayıpların düşeceğini göreceğimizi göz önünde bulundurmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bitcoin 2019’da olanlar referans alındığında hala yükselebilir ve kayıplarını azaltama yolunda hareket ediyor olabilir. 2019’da Bitcoin’in 2018’in en düşük seviyesinden yüzde 341 oranında yükseldiğini gördük. Günümüzde ise 2022’nin en düşük seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 100’lük bir yükseliş oldu.” ifadelerini kullandı.