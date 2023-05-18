Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Bitcoin’de Bildiğiniz Her Şeyi Unutun! Bu Uyarıya Kulak Verenler Köşeyi Dönebilir!

Özet

  • Analist Benjamin Cowen, Bitcoin (BTC) için düşüş uyarısında bulundu.
  • Cowen, Bitcoin'in 2023 boyunca 12 bin dolar ila 35 bin dolar aralığında hareket etmesini bekliyor.
  • Bitcoin'in analistin verdiği aralığın dibini görmesi %50'lük düşüş, tepesini görmesi ise %30'luk yükseliş anlamına geliyor.
11:32
18 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yatırımcıları en büyük kripto paranın bir sonraki hamlesini öngörmeye çalışırken, yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen’den düşüş uyarısı geldi. İşte analistin BTC için ortaya koyduğu öngörüsü.

Yılın İkinci Yarısına Dikkat!

Kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, son strateji oturumunda Bitcoin’in yılın geri kalanında muhtemelen 12 bin dolar ila 35 bin dolar arasında hareket etmesini beklediğini söyledi. Cowen’ın öngörüsünün gerçekleşmesi halinde BTC’nin güncel fiyatlardan aralığın dibine kadar yüzde 50’nün üzerinde düşmesi beklenebilir. Aynı zamanda yüzde 30’un üzerinde yükselerek aralığın en üst seviyesine de çıkabilir:

Benim genel tahminim Bitcoin’in bu yılı 12 bin dolar ila 35 bin dolar aralığında geçireceği yönünde. Elbette bu konuda kolaylıkla yanılabilirim ama genel öngörüm bu yönde.

Cowen ayrıca olumsuz makro ortamdan dolayı BTC‘nin bu yılın ikinci yarısında daha düşük seviyelerde işlem görmesi beklenebilir:

Bitcoin bu yıl yükselecekse, bunun yılın ilk yarısında gerçekleşeceğini tahmin ediyorum çünkü yılın ikinci yarısı, tıpkı 2019’da gördüğümüz gibi, muhtemelen daha çok resesyon ihtimalinin gerçekten artmasıyla ilgili anlatının hakim olduğu bir yıl olacak. Bu yüzden yılın ikinci yarısının Bitcoin için yine ağırlıklı olarak düşüşle geçeceğini düşünüyorum.

Cowen’in en büyük kripto para için sunduğu öngörüsü, yıl boyunca dipten satın alım yapmak ve tepeden satış yapmak isteyen yatırımcılar için son derece yol gösterici duyur olmasıyla büyük ses getirdi.

“Bitcoin, 2019’da Yaptığını Yapacak Olursa Yükselişine Devam Edebilir”

Analist, tüm bunlara ek olarak Bitcoin‘in yıllandıkça kademeli olarak değer kaybındaki düşüşün azalacağını belirterek “Bir döngüden diğerine giden yolda kayıpların sürekli olarak düşmesini bekleriz. Hatta yarılanma öncesi yıllarda bile, muhtemelen kayıpların düşeceğini göreceğimizi göz önünde bulundurmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bitcoin 2019’da olanlar referans alındığında hala yükselebilir ve kayıplarını azaltama yolunda hareket ediyor olabilir. 2019’da Bitcoin’in 2018’in en düşük seviyesinden yüzde 341 oranında yükseldiğini gördük. Günümüzde ise 2022’nin en düşük seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 100’lük bir yükseliş oldu.” ifadelerini kullandı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
İlgili Yazılar
Popüler Altcoin İçin Tarihi Gelişme! Devlet, Bankalar ve Dev Şirketlerin Olduğu Masanın Parçası Oldu!
Popüler Altcoin İçin Tarihi Gelişme! Devlet, Bankalar ve Dev Şirketlerin Olduğu Masanın Parçası Oldu!
Ünlü İsim Bu Kez Ters Köşe Yaptı! “Alım Fırsatı Sunuyor” Dediği Altcoin’i Açıkladı! İşte O Altcoin!
Ünlü İsim Bu Kez Ters Köşe Yaptı! “Alım Fırsatı Sunuyor” Dediği Altcoin’i Açıkladı! İşte O Altcoin!
Popüler Altcoin İçin Heyecanlandıran Gelişme! Fiyat Şimdiden Yükselişe Geçti!
Popüler Altcoin İçin Heyecanlandıran Gelişme! Fiyat Şimdiden Yükselişe Geçti!
1’i 10 Yapmıştı! 10 Trilyon Dolar Yöneten Şirket O Altcoin’e Şimdi de 2 Milyon Dolar Yatırdı!
1’i 10 Yapmıştı! 10 Trilyon Dolar Yöneten Şirket O Altcoin’e Şimdi de 2 Milyon Dolar Yatırdı!
Binance’in O Kolundan Şok Eden Karar! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Durduruldu!
Binance’in O Kolundan Şok Eden Karar! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Durduruldu!
İnanılmaz! Bitcoin’de En Önemli Rapor Yayınlandı! İşte Olacaklar
İnanılmaz! Bitcoin’de En Önemli Rapor Yayınlandı! İşte Olacaklar
Tarihe Geçecek Adım! Kripto Paralar Amerika’dan Daha Güvenli!
Tarihe Geçecek Adım! Kripto Paralar Amerika’dan Daha Güvenli!
Artık Baş Döndürüyor! Kripto Paraların Bu Hali Ne Olacak? Az Kaldı Bitiyor!
Artık Baş Döndürüyor! Kripto Paraların Bu Hali Ne Olacak? Az Kaldı Bitiyor!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023