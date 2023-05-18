Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


İnanılmaz! Bitcoin’de En Önemli Rapor Yayınlandı! İşte Olacaklar

Özet

  • Kripto analiz şirketi Glassnode, Bitcoin için oldukça önemli bir rapor yayımladı.
  • Rapora göre Bitcoin ayı piyasasından çıktı ve yükseliş sinyali veriyor.
  • Glassnode, Bitcoin'in boğa piyasasının ilk aşamasında olabileceğini değerlendiriyor.
08:40
18 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto analiz şirketi Glassnode’a göre zincir üzeri ölçümler en büyük kripto para Bitcoin‘de (BTC) ayı piyasasının sona ermiş olabileceğini gösteriyor. İşte BTC’nin geleceğine ilişkin çarpıcı veriler.

Bitcoin Ayısından Kurtulma Sinyali

Glassnode’un Bitcoin’in ayı piyasasından çıkıp çıkmadığını göstermek için kullandığı ve “Bitcoin Ayısından Kurtulma” olarak adlandırdığı sinyal, dört ana faktörü analiz eden sekiz farklı ölçütü bir araya getiriyor: Piyasanın temel fiyat modellerinin üzerinde işlem görüp görmediği, zincir üzeri aktivitede herhangi bir artış olup olmadığı, yatırımcıların kâr edip etmediği ve uzun vadeli yatırımcıların arz hakimiyetinin seviyesi.

Sinyalin sekiz ölçütünün tümü şu anda Bitcoin için yükselişe işaret ediyor ve piyasa değerine göre en büyük kripto paranın bir boğa piyasasının ilk aşamasında olabileceğini ortaya koyuyor.

Glassnode’un kurucu ortaklarından biri olan anonim kripto para analisti Negentropic de piyasada ivmenin şu anda memecoin’lerden Layer-2 protokollerine ve yapay zeka (AI) projelerine kaydığını belirterek şunları söyledi:

Bu, muhtemelen akıllı paranın kar ettiği anlamına geliyor ve değeri indirimli olarak satın almasıyla gerçekleşiyor. Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanı için yükseliş işareti. Açığa satış yapanlar akıntıya karşı yüzüyor.

Kripto para analisti ayrıca Bitcoin’in şu anda yukarı doğru yönelim gösterdiğini ancak ivmeden yoksun olduğunu belirtti. En büyük kripto para için yatırımcı talebinin devreye girmesi gerektiğini de ekledi..

Bitcoin’de Son Durum

Güncel verilerle 528.34 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1’e yakın yükselişle 27 bin 280 dolardan el değiştiriyor.

Son 30 günde değerinin yüzde 7’sinden fazlasını kaybettiği görülen Bitcoin, yılın ilk gününden bu yana değerini yaklaşık yüzde 63 oranında artırmış durumda.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
İlgili Yazılar
Tarihe Geçecek Adım! Kripto Paralar Amerika’dan Daha Güvenli!
Tarihe Geçecek Adım! Kripto Paralar Amerika’dan Daha Güvenli!
Artık Baş Döndürüyor! Kripto Paraların Bu Hali Ne Olacak? Az Kaldı Bitiyor!
Artık Baş Döndürüyor! Kripto Paraların Bu Hali Ne Olacak? Az Kaldı Bitiyor!
BTC ve Kripto Son Yorumlar! Bitcoin Neden Yükselmiyor?
BTC ve Kripto Son Yorumlar! Bitcoin Neden Yükselmiyor?
İşte Bu Yüzden Dikkat! Milyonluk Kripto Analistinin Tuzağı!
İşte Bu Yüzden Dikkat! Milyonluk Kripto Analistinin Tuzağı!
Kıdemli Bloomberg Analisti: Kripto Para Yatırımcıları İçin Hayati Öneme Sahip! Kazanç Detaylarda Gizli!
Kıdemli Bloomberg Analisti: Kripto Para Yatırımcıları İçin Hayati Öneme Sahip! Kazanç Detaylarda Gizli!
Kripto Para Yatırımcıları Havaya Uçtu! Kötü Haber Aslında İyiymiş!
Kripto Para Yatırımcıları Havaya Uçtu! Kötü Haber Aslında İyiymiş!
Pişman Olmadan Görün! Philip Swift: Kripto Yatırımcısı Bunu Görmüyor!
Pişman Olmadan Görün! Philip Swift: Kripto Yatırımcısı Bunu Görmüyor!
Uzmanların Solana Coin Yorumları ve Solana Fiyat Grafiği! SOL Fiyatı ve Diğer Detaylar!
Uzmanların Solana Coin Yorumları ve Solana Fiyat Grafiği! SOL Fiyatı ve Diğer Detaylar!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023