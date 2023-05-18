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Kripto analiz şirketi Glassnode’a göre zincir üzeri ölçümler en büyük kripto para Bitcoin‘de (BTC) ayı piyasasının sona ermiş olabileceğini gösteriyor. İşte BTC’nin geleceğine ilişkin çarpıcı veriler.

Bitcoin Ayısından Kurtulma Sinyali

Glassnode’un Bitcoin’in ayı piyasasından çıkıp çıkmadığını göstermek için kullandığı ve “Bitcoin Ayısından Kurtulma” olarak adlandırdığı sinyal, dört ana faktörü analiz eden sekiz farklı ölçütü bir araya getiriyor: Piyasanın temel fiyat modellerinin üzerinde işlem görüp görmediği, zincir üzeri aktivitede herhangi bir artış olup olmadığı, yatırımcıların kâr edip etmediği ve uzun vadeli yatırımcıların arz hakimiyetinin seviyesi.

Sinyalin sekiz ölçütünün tümü şu anda Bitcoin için yükselişe işaret ediyor ve piyasa değerine göre en büyük kripto paranın bir boğa piyasasının ilk aşamasında olabileceğini ortaya koyuyor.

Glassnode’un kurucu ortaklarından biri olan anonim kripto para analisti Negentropic de piyasada ivmenin şu anda memecoin’lerden Layer-2 protokollerine ve yapay zeka (AI) projelerine kaydığını belirterek şunları söyledi:

Bu, muhtemelen akıllı paranın kar ettiği anlamına geliyor ve değeri indirimli olarak satın almasıyla gerçekleşiyor. Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanı için yükseliş işareti. Açığa satış yapanlar akıntıya karşı yüzüyor.

Kripto para analisti ayrıca Bitcoin’in şu anda yukarı doğru yönelim gösterdiğini ancak ivmeden yoksun olduğunu belirtti. En büyük kripto para için yatırımcı talebinin devreye girmesi gerektiğini de ekledi..

Bitcoin’de Son Durum

Güncel verilerle 528.34 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1’e yakın yükselişle 27 bin 280 dolardan el değiştiriyor.

Son 30 günde değerinin yüzde 7’sinden fazlasını kaybettiği görülen Bitcoin, yılın ilk gününden bu yana değerini yaklaşık yüzde 63 oranında artırmış durumda.