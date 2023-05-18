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  •   1’i 10 Yapmıştı! 10 Trilyon Dolar Yöneten Şirket O Altcoin’e Şimdi de 2 Milyon Dolar Yatırdı!

1’i 10 Yapmıştı! 10 Trilyon Dolar Yöneten Şirket O Altcoin’e Şimdi de 2 Milyon Dolar Yatırdı!

Özet

  • Piyasanın gündemine oturan Pepe'deki (PEPE) sessizlik her an bozulabilir.
  • Nisan'da yaptığı PEPE yatırımından 2.39 milyon dolar kazanç sağlayan BlackRock yeniden alım yaptı.
  • Şirketin BlackRock Fonu, Binance'den 1.98 milyon dolar değerinde 1.27 trilyon PEPE çekti.
10:34
18 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir süredir kripto para piyasasının gündemini meşgul eden ve memecoin furyasının başlamasına neden olan Pepe‘deki (PEPE) sessizlik tekrar bozulacak gibi görünüyor. Nisan ayında aldığı ve Mayıs ayının başında sattığı PEPE ticaretinden 1’i 10 yaparak 2.39 milyon dolar kazanç sağlayan BlackRock Fonu’nun yeniden PEPE aldığı tespit edildi.

Binance’den 4 Cüzdan Adresine 1.27 Trilyon PEPE Çekti

Blockchain’lerdeki hareketlilikleri takip ederek paylaşmasıyla yakından takip edilen zincir üzeri veri platformu Lookonchain, kısa süre önce yönetimi altındaki 10 trilyon dolarlık varlık ile dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi konumundaki BlackRock‘ın BlackRock Fonu’nun yeniden popüler altcoin PEPE’den aldığını bildirdi. BlackRock Fonu’nun kripto para borsası Binance’den 4 cüzdan adresine 1.98 milyon dolar değerinde 1.27 trilyon PEPE çektiğini tespit etti.

Lookonchain, söz konusu 4 cüzdan adresinin blackrockfund3.eth ile aynı Binance para yatırma cüzdan adresini kullandığını ve büyük ihtimalle BlackRock Fonu tarafından yeni oluşturulan cüzdan adresleri olduğunu belirtti.

Son PEPE Ticaretinden 2.39 Milyon Dolar Kazanç Sağladı

Zincir üzeri veri platformu, gerçekleştirilen PEPE çekimlerine ek olarak BlackRock Fonu’nun Nisan ayında PEPE’ye yaptığı yatırımdan sağladığı kazanca da değindi. Buna göre, BlackRock Fonu bundan birkaç hafta önce PEPE’de 1’i 10 yaparak 2.39 milyon dolar kazanç sağladı.

21 Nisan’da ortalama 0,0000002431 dolar fiyattan 1 trilyon PEPE alan (o tarihte 244 bin dolar) BlackRock Fonu, 5 Mayıs’ta ortalama 0,000002627 dolar fiyattan aldığı 1 trilyon PEPE’nin tamamını sattı. Fon, bu alım satım işleminden yaklaşık 2.39 milyon dolar kazanç sağlayarak yatırımını 10’a katlamış oldu.

BlackRock Fonu’nun elindeki PEPE’lerin tamamının satmasının ardından yeniden ve daha fazla PEPE alması bir süredir düşüş trendinde olan memecoin’in yeniden yükselişe geçeceği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler, memecoin’in son 24 saatte yüzde 7,98 düşüşle 0,000001524 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Son dönemde PEPE fiyatındaki görülen düşüşe rağmen memecoin’in son 30 günde değerini yüzde 2 bine yakın artırdığını not etmek gerekiyor.

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