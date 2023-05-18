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Kasım ayındaki istismarlardan doğan kripto çöküşü enteresan bir tablo çizdi. Zor günlerdi fakat bugünden geçmişe bakmak keyifli. 2022’deki duruşmalarda kripto paralara parmak sallayan ABD’li Demokratları hatırlayın, bugün bambaşka bir tablo var. Kripto paraların güvenilmez olduğunu iddia ediyorlardı ancak bugün rezil oldular.

Kripto Paralar Amerika’dan Güvenli

2022 sonları, Demokratların altın çocuğu Sam’in dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Demokratlar suçluluk psikolojisi içinde ve SBF tarafından kendilerine yapılan milyonlarca dolarlık seçim bağışları onları terletiyor. Bu ortamda seslerini yükseltip çatık kaşlarıyla “kripto paraların güvenilmez” olduğunu anlattıkları nutuklar atıyorlar. Gerçekten enteresan günlerdi, Coinbase gibi halka açık bir şirkete baskı uygularken FTX neden pozitif ayrımcılığa maruz kalıyordu? Onun tüm müşterilerini dolandırıp piyasaları yerle bir etmesinde Demokratların hiç mi suçu yoktu?

Sam kripto paralara inanmıyordu tek amacı para kazanmaktı. Bunu kendi de söylüyordu. Demokratlar da Sam’i kripto paralara inandıkları için desteklemiyordu. FTX kurucusu güçlü bir ailenin ferdi, Demokratların altın çocuğuydu.

Suçluluk psikolojisiyle kripto paraların güvenilmez olduğunu yüksek sesle dillendiren Demokratlar şimdi borç tavanının yükseltilmesi için Cumhuriyetçilerle randevulaşıyor. Fakat bir risk var, eğer anlaşma olmazsa ABD 1 Haziran itibariyle borçlarını ödeyemeyecek. Temerrüt riski son zamanlarda Hazine bakanı dahil çok sayıda yetkili tarafından dillendirildi.

Kripto şirketlerinin kendini bu riskten koruması gerekiyor. Stablecoin (USDC) ihraççısı Circle da bunu yaptı. Bir şirket sözcüsü, Circle‘ın ihtiyat fonunun 31 Mayıs’tan sonra vadesi dolan Hazine bonolarını elden çıkardığını, bunun yerine varlıkları nakde ve gecelik repo sözleşmelerine çevirdiğini söyledi. Şirket 8,7 milyar dolarlık rezervini temerrüt riskinden korumak için çabalıyor. Bu pencereden baktığımızda kripto, Amerika’dan güvenli görünüyor.

USDC Haberleri

Stablecoin ihraççısı Circle Internet Financial, ABD hükümetinin borç temerrüdü riskine karşı 30 milyar USD Coin’i destekleyen rezervleri yeniden dengeliyor. Fonun web sitesine göre, küresel yatırım yönetimi devi BlackRock tarafından yönetilen Circle Reserve Fund, 16 Mayıs itibariyle portföyüne 8,7 milyar dolarlık gecelik repo anlaşması ekledi. Üç taraflı repo anlaşmaları olarak adlandırılan bu işlemlerde BNP Paribas, Goldman Sachs, Barclays ve Royal Bank of Canada gibi bankacılık devleri yer alıyor.

Gecelik repo işlemleri etkin bir şekilde kısa vadeli teminatlı kredilerdir. Borçlu, bir menkul kıymeti – bu durumda ABD Hazine tahvillerini – nakit karşılığında satıyor ve ertesi gün teminatı biraz daha yüksek bir fiyattan geri almayı kabul ediyor. Gerçekte olan şey ise, nakit parası olan büyük kurumsal yatırımcıların bunu fon ihtiyacı olan Wall Street dealer’larına park etmesidir.

Circle sözcüsü şunları söyledi;