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1 Haziran Kripto İçin Büyük Gün! Mahkeme Onayladı!

Özet

  • Voyager iflas planı onaylandı, müşteriler ilk etapta alacaklarının %35,7'sini geri alabilecek.
  • 1 Haziran itibariyle ödemelerin başlaması planlanıyor.
00:55
18 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 yılının kripto kaosundan bize miras kalan birkaç sorun var ve onlar da bitiyor. Artık son boğa sezonunun dev kripto şirketleri (en azından bir kısmı) tarih oluyor. Bunlardan biri de Voyager’dı. Birkaç saat önce mahkeme onayı verdi. Peki bundan sonra ne olacak? 1 Haziran tarihi neden önemli?

Voyager İflas

Voyager‘ın iflas planı 17 Mayıs’ta New York Güney Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri İflas Mahkemesi tarafından onaylandı. Yargıç Michael Wiles’ın prosedürü onaylayan emri bir gün önce mahkeme tarafından yayınlandı. İflas komitesi de birkaç dakika önce resmi Twitter hesabından durumu doğruladı. 1 Haziran tarihinden itibaren alacaklılara ödemeleri yapılmaya başlanacak. Alacakların bir kısmı kripto para cinsinden iade edileceği için Haziran boyunca Voyager alacaklarının satış yaptığı yönünde FUD’lar görebiliriz.

Son iflas planı Binance ABD’nin 25 Nisan’da 1 milyar dolar değerinde Voyager varlığı satın alma planlarından vazgeçmesinin ardından 5 Mayıs’ta önerildi. ABD yerli şirketin Binance tarafından satın alınmasını engellemek için gerekli her adımı attı. Düzenleyici kurumların kurduğu baskı Binance borsasına geri adım attırdı.

Voyager İadeleri

Voyager web sitesinde, müşterilerin artık Voyager uygulaması aracılığıyla kripto olarak ya da 30 gün sonra nakit olarak başlangıçta taleplerinin %35,72’sini almayı bekleyebilecekleri yazıyor. Voyager son duyurusunda (8 Mayıs) 1,33 milyar dolarlık varlığa sahip olduğunu açıklamıştı. Bunun 629,8 milyon doları, 1,8 milyar dolarlık talep üzerine ilk kurtarma için tutuluyordu. FTX/Alameda Research’ün imtiyazlı kurtarma talebinin başarısız olması halinde alacaklıların ilk kurtarma miktarı artabilir. Voyager bu talebi karşılamak için 445 milyon dolar tutmaktadır. Buna ek olarak, Voyager iflas eden Three Arrows Capital’den 655 milyon dolarlık varlık alabilir.

Eğer Binance anlaşması engellenmesiydi yatırımcılar alacaklarının %35,72’sinden daha fazlasını alabilecekti.

Son onayla birlikte artık bir devir kapanıyor. 2021 boğasının bir noktada temelini oluşturan kripto kredi şirketleri ayı piyasalarına dayanamadı. En büyük kripto kredi borç veren olan Genesis bile hali hazırda iflas sürecini tamamlamak için mücadele ediyor. Onları ayı piyasasında iflasa sürükleyen ise 3AC kurucusu Zhu Su gibi yüksek riskle kumar arasındaki farkı ayarlayamayan kötü aktörler oldu.

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