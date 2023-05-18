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Balina hareketleri altcoinlerin fiyatları üzerinde ciddi sonuçlar doğuruyor. Satış şüphesi düşüş getirir. Bu yüzden hacimli transferleri on-chain üzerinden izleyerek buna göre pozisyon almak yatırımcılara kazanç getirebilir. Kısa süre önce bugün çift haneli yükseliş yaşayan bir altcoin için alarmlar çalmaya başladı.

LDO Coin Yorum

Dün akşam saatlerinde LDO Coin fiyatı aniden 2,22 dolardan 2,56 dolara sıçradı. Uzun vadede Shapella’nın LDO Coin için pozitif sonuç doğuracağından zaten bahsetmiştik. Ancak sorun şu ki bu yükseliş birileri için satış fırsatı olarak görülmüş olabilir. Sadece 10 dakika içinde 7,5 milyon dolarlık LDO Coin ağda hareket ettirildi. Bu tarz hareketler genelde satışa hazırlık olarak yorumlanıyor. Nitekim fiyat bu hareketin ardından düşüşe geçti.

Aşağıdaki görselde de Jump Trading tarafından yapılan transferleri görüyorsunuz.

Hacimli transferler şirketin kısa vadede yükselişin sona erdiğine dair bir kanaate sahip olduğunu gösterebilir. Bu tarz nitelikli yatırımcıların düşünceleri bireysel yatırımcılarda da karşılık bulduğu için devam eden düşüş mantıksız görünmüyor.

LDO Coin Fiyat Tahmini

Bu hafta gelecek V2 güncellemesinin fiyatı yükseltebileceğinden bahsetmiştik. Nitekim öyle oldu, güncelleme geldi ve fiyat yükseldi. Orta ve uzun vadede ETH Stake mekanizması ilgi görmeye devam edecek gibi görünüyor. Yani 32 ETH sahibi olmayan yatırımcılar da bu ilgiye katkı sağlayacağı varsayımıyla Lido DAO’nun büyümeye devam edeceğini varsayabiliriz. Buna göre LDO Coin fiyatı da kullanım durumu genişledikçe muhtemelen yükselecektir.

Teknik cephede ise fiyat 12 Mayıs tarihinde gördüğü 1,6 dolar dibinden güçlü bir toparlanma başlattı. Bunun devam edebilmesi şimdilik güç görünüyor. Eğer önümüzdeki saatlerde 2,62 dolar üstü kapanışlar görmezsek fiyatın 2,25 dolara doğru geri çekilmesi muhtemeldir. Sonraki durak 2,08 ve 1,93 dolar olacaktır. Ancak direnç bölgesi üstünde kapanışlar 3 dolar ve 3,3 dolar hedeflerini yeniden masaya getirecek.

Öte yandan Bitcoin fiyatındaki belirsizlik de olumsuz senaryonun gerçekleşmesine yardımcı olabilir. BTC şimdilik 27.200 doların üstünde bulunuyor. Ancak 27.600 dolar üstünde kapanışlara ihtiyacı var.