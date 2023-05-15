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Bugün onun için büyük gündü ve beklenen oldu. Yatırımcıların yükseliş beklentisi de boşa gitmedi. Shapella sonrasında 32 ETH altında varlığı olan yatırımcıların kullandığı Stake platformlarının çekimleri açması heyecanla bekleniyordu. Bu aynı zamanda ilgili protokollerin kullanım durumunu da artırabileceği için fiyatı pozitif etkileyecek bir gelişmeydi.

Lido (LDO) Neden Yükseliyor?

CoinTurk TV’de bu ayın en önemli gelişmeleri arasında LDO yükseltmesini de saymıştık. Özellikle haber odaklı fırsatları kovalayan yatırımcılar bugün %10’un üzerinde kazanç elde etti. Heyecan verici olan şey artık Lido’nun ETH cinsinden Stake varlıklarının çekimine izin veriyor oluşudur. Biraz önce ekip aşağıdaki duyuruyu yaptı.

“Lido protokolünün bugüne kadarki en önemli güncellemesi olan Lido V2, Ethereum staking deneyimini önemli ölçüde geliştirirken, Lido protokolünü artan protokol merkezsizleşmesine doğru ilerletiyor. Lido V2, kullanıcıya en çok hitap eden yönü Ethereum para çekme işlemleri olmak üzere iki ana bileşen sunmaktadır. Bu, Lido ile Ethereum stake edenlerin protokol aracılığıyla ETH’yi doğrudan çekmesine olanak tanır.”

Fiyat bugün gelecek müjdenin beklentisiyle %10’un üzerinde artış yaşadı ve 2,19 doları zorladı.

Bu ay dikkat etmeniz gereken diğer önemli gelişmeleri aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz.

Lido V2 nedir?

Lido V2 güncellemesi, platforma iki temel odak noktası ile bir dizi heyecan verici yeni özellik getiriyor. Bunlardan ilki para çekmedir. Lido on Ethereum protokol yükseltmesi, Lido on Ethereum staker’larının stETH’lerini yakmalarına ve protokolden 1:1 oranında çıkmalarına olanak tanıyor. Diğeri ise Staking Yönlendiricisi’dir. Yeni modüler mimari tasarım, solo stakerlardan DAO’lara ve Dağıtılmış Doğrulayıcı Teknolojisi (DVT) kümelerine kadar yeni Düğüm Operatörleri için rampaların geliştirilmesine olanak tanır. Bu, daha çeşitli bir doğrulayıcı ekosistemi yaratacaktır.

“Yükseltme, Oracle akıllı sözleşmesinin ve off-chain daemon yazılımının önemli ölçüde yeniden yazılması başta olmak üzere birçok başka değişikliği de hayata geçirdi. Bu, para çekme işlevselliğini desteklemek ve daha fazla sayıda Düğüm Operatörünü etkinleştirmek için gerekliydi.”

Bugün gelen son adım Lido DAO’ya ilgiyi artırabilir. Stake edilmiş varlıklarını kolayca çekebilecek yatırımcılar (bunun rahatlığıyla önünü görebildiği için) eğer protokole daha fazla ilgi gösterirse kullanım durumu arttığı için LDO Token fiyatı da yükselebilir.