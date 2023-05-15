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Kral kripto para birimi 27.200 doları geri aldı ancak yatırımcılar halen daha fazla kayıp konusunda endişeli. Geçtiğimiz 4 ay boyunca BTC yeni zirveler yaptı ve yatırımcılar buna alıştı. Ancak son 2 aydır gelen zirveler altcoinlerin daha da erimesine neden oldu. Daha da kötüsü Bitcoin bir süredir 30.000 dolarda yaşadığı reddin faturasını ödüyor. Altcoinlere da bunun bedelini ödetiyor.

Bitcoin (BTC) Ne Olur?

BTC fiyatı sığ likidite nedeniyle spekülatif yatırımcılar nereye çekerse oraya gidecekmiş gibi görünüyor. Piyasa yapıcıların eksikliği fazlasıyla hissediliyor ve bu azımsanacak bir sorun değil. Haftalık mumu 27.000 doların altında kapattıktan sonra bu bölgenin önemi arttı. BTC fiyatının geçtiğimiz hafta 26.000 doların altına hızlı bir düşüş yaşamadı yatırımcıları daha fazla kayıp konusunda endişelendirmişti.

Haftalık kapanışı 26.930 dolarda yapan BTC ardından 27.550 dolara sıçradı. Şimdi de 27.418 dolardan alıcı buluyor. Her ne kadar cesaret verici olsa da bu kapanış Bitcoin’in Mart ortasından bu yana en zayıf kapanışı oldu.

Kripto Paralar Düşer Mi?

Kasım çöküşünden sonra yaptığı analizler yatırımcılara moral veriyordu ve alıma yönelmelerini sağladı. Yılın ilk çeyreğinde haklılığını ispat eden Rekt Capital takma isimli analist güncel durumu da ele aldı. Geniş kitlelere hitap ettiği için yapacağı yorumlar oldukça önemliydi. Şunları söyledi;

“İlk olarak, BTC Haftalık (turuncu) 28800 dolar seviyesini geri alamadı. Ardından BTC Haftalık 27600 doların altında kapandı ve bu seviyeyi destek olarak tutamadı. Eğer 27.600 dolar Bitcoin için dirence dönüşürse bu 20.000 dolara doğru daha fazla düşüş görmemizi sağlayabilir.”

Bu bakış açısı, hafta sonu yapılan mevcut uyarıları güçlendiriyor ve BTC fiyatlarında önemli bir geri çekilme olasılığını hala değerlendiren küçük bir grup tanınmış uzmana katkıda bulunuyor. Bununla birlikte, Rekt Capital, mevcut düzeltmenin ve potansiyel hedefinin ötesine bakarak Bitcoin hakkında her zaman olduğu gibi genel olarak olumluydu.

“Bitcoin düşüş trendini çoktan kırdı. Şimdi her şey yeni yükseliş trendini sürdürmekle ilgili. Yeniden testin gerekli olup olmadığı bir soru. Ancak tarih, orta ve uzun vadeli görünümün yükselişe işaret ettiğini gösteriyor.”

Eğer Bitcoin olumsuz senaryoya oynarsa altcoinlerde derinleşen kayıplar görebiliriz. BTC olmasa da altcoinler son ayı sezonunun tarihi diplerini bu dönemde görebilir.