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Kripto para yatırımcıları için zor bir hafta başladı ve Fed üyelerinin açıklamaları volatiliteyi artıracak gibi görünüyor. Hafta boyunca Powell dahil çok sayıda Fed üyesinin açıklamalarını göreceğiz. Faiz artışlarına ilişkin yapacakları yorumlar yatırımcıların panik satışlarına neden olabilir. Peki ilk açıklamalar ne yöndeydi?

Fed Faiz Açıklamaları

Fed üyelerinden Bostic yazı hazırlandığı sırada konuşmasına devam ediyor ve önemli şeyler söyledi. Öncelikle şu ana kadar gelen verilere göre faizlerin önümüzdeki sabit bırakılması yönünde oy kullanabileceğini söyledi. Bu en önemli bölümdü. Ancak asıl dikkat çektiği nokta Haziran toplantısına kadar çok fazla verinin geleceği ve buna kadar kararının kesinleşeceğiyle ilgiliydi.

Bostic ayrıca şunları söyledi;

“Faiz artışları konusunda hiçbir şey göz ardı etmiyorum. Olası bir faiz artışını kesinlikle masada tutmalıyım. Haziran ayı için oy kullanıyor olsaydım sabit bırakma yönünde oy verirdim. Haziran toplantısından önce çok fazla veri var. Pandemi ekonomide anlaşılması zor bazı yapısal değişikliklere yol açtı. Enflasyonun yıl sonuna kadar 3’lerde olması bekliyorum. Kredi koşulları zorlaşıyor”.

Bitcoin fiyatı bugün gelen artırım masa açıklamaları nedeniyle 27.600 doların üstünde tutunamadı. Hafta boyunca Fed üyeleri konuşmaya devam edecek.

Fed Başkanı Ne Zaman Konuşacak?

Fed Başkanı Powell Cuma günü (19 Mayıs) saat 18:00’da konuşacak. Aynı gün 15:45 ve 16:00’da Williams ile Bowman da açıklamalarda bulunacak. Faiz artışlarının zirveye yaklaştığı bu dönemde yapılacak her açıklama kritik önem arz edecek. Önümüzdeki 4 gün boyunca üyelerin konuşmaları devam edeceği için Bitcoin fiyatında yüksek volatilite görebiliriz.

Özellikle Cuma günü Powell tarafından yapılacak açıklamalar geçtiğimiz hafta gelen verilerin ardından yatırımcılara yol gösterecek. Enflasyon düşmesine rağmen güçlü kalan istihdam ve ücret artışı Fed’in faiz tavanının 5,75’te açıklamayacağına dair spekülasyonlara yol açıyor. Öte yandan üyeler yıl sonuna kadar enflasyonun %3,5 seviyelerine kadar düşmesini bekliyor.

Eğer enflasyondaki düşüş devam ederse Fed faiz artışlarında daha fazla ısrarcı olmaması gerekecek.